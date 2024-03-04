摩斯漢堡新品一次看！「披薩熱狗堡」、「豆腐雞布里歐堡」登場

▲摩斯漢堡新品！早餐「元氣豆腐雞布里歐堡」，源於法國的餐桌主食。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡推出一系列3月新品，包括經典義式風味的「披薩熱狗堡」、「辣味起司熱狗堡」將於3月8日登場，早餐還有「元氣豆腐雞布里歐堡」，MOS Order APP也推出新品嚐鮮組合優惠。飲品方面，更將冰紅茶升級成「微酵青梅冰茶、微酵白桃冰茶」等，3月底前任選2杯享99元優惠。

▲摩斯漢堡推出新品「披薩熱狗堡」、「辣味起司熱狗堡」。（圖／業者提供）

摩斯新推「披薩熱狗堡」，熱狗嚴選台灣豬入料，外層為天然羊腸衣製成，保留鮮嫩肉質，入口香脆多汁，並以櫸木煙燻賦予獨特香氣，創造出豐富味覺的全新體驗，再鋪上洋蔥和青椒增添滋味，淋上以蕃茄為基底及特製香料熬煮的披薩醬，最後撒上馬茲瑞拉起司絲，高溫炙烤後散發出濃郁香氣，入口Q彈，3月8日正式上市。

同步上市的「辣味起司熱狗堡」以摩斯熱狗堡為原型延伸，嚴選台灣優質豬及天然羊腸衣製成經典摩斯熱狗，增添彈牙多汁的口感，以櫸木煙燻賦予獨家風味，搭配青生菜及香濃起司片提升味覺層次，佐三種鮮蔬及香料熬煮的辛香吉利醬，最後用墨西哥辣椒片畫龍點睛。MOS獨家辛香吉利醬，配上風味獨具的熱狗，醬汁微辛風味襯托出新滋味，讓人胃口大開。

早餐新品有「元氣豆腐雞布里歐堡」，源於法國的餐桌主食，口感如雲朵鬆軟的布里歐麵包，加入牛奶、奶油與雞蛋烘焙而成，經改良後加入在地食材地瓜餡，製成金黃色香柔布里歐堡，帶著淡淡地瓜香，夾入軟嫩雞肉與豆腐製成的雞肉豆腐排，配上新鮮蔬菜爽口不油膩，適合喜歡輕食的民眾早餐時段來嚐鮮。



搭配主餐及早餐新品上市，MOS Order APP推出新品搶先購活動，會員可享主餐「披薩熱狗堡或辣味起司熱狗堡+大杯冰紅茶」，嚐鮮價109元起，限量各2000組。早餐「元氣豆腐雞布里歐堡+大杯冰紅茶」，嚐鮮價79元，限量1000組，售完為止。

▲摩斯也將冰紅茶再升級，推出新品「微酵青梅冰茶」、「微酵白桃冰茶」。（圖／業者提供）



摩斯也將冰紅茶再升級！嚴選十餘種蔬果及穀物精華，以酵母菌發酵熟成後，加入青梅或白桃釀造出頂級風味酵醋，以摩斯漢堡經典紅茶為基底融入酵醋，用黃金比例調和成「微酵青梅冰茶」，而「微酵白桃冰茶」甜蜜順口清爽回甘。咀嚼系飲料控還可以加價10元升級「微酵青梅蒟蒻冰茶」或「微酵白桃蒟蒻冰茶」，享受豐富口感層次。



即日起至3月31日止，到店消費指定飲品，任選2杯享99元優惠價，品項包含摩斯蒟蒻冰紅茶、微酵青梅蒟蒻冰茶、微酵白桃蒟蒻冰茶。

另外，肯德基近來海陸堡系列，也推出頂級新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」，結合海陸黃金比例鐵三角，使用100%原塊雞腿肉，新鮮現炸、肉質厚實豐滿的「咔啦雞腿排」，還有鮮美咔滋的「Q彈黃金蝦排」，搭配爺爺秘製的「特調黃金魚子醬」，濃郁不膩，大口咬下可感受嗶嗶啵啵食感，再添趣味，目前全台限量販售中。

▲肯德基海陸堡系列推出頂級新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」，結合海陸黃金比例鐵三角。（圖／業者提供）