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摩斯開工開學早餐優惠！補班小確幸「咖啡買1送1、買10送10」

▲▼摩斯漢堡，摩斯，摩斯門市，摩斯漢堡門市。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯為上班族、學生等推出開工開學優惠，替全民打氣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

為迎接開工開學，摩斯漢堡推出早餐和點心優惠，為全民加油打氣！2月15日～2月29日期間，早餐時段「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」優惠價79元；而開工後第一個補班日當天，2月17日全台門市祭出「中杯摩斯咖啡買1送1」，APP還祭出「買10送10」，讓補班不憂鬱。

▲▼摩斯漢堡開工開學優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡開工開學優惠，早餐、點心組合下殺。（圖／業者提供）

摩斯漢堡為了幫學生、上班族加油打氣，2月15日～2月29日推出多種優惠，早餐「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」組，優惠價79元；點心飲品有「中杯黃金地瓜拿鐵+可口點心」組，優惠價100元，點心可選方塊薯餅、北海道可樂餅2擇1；而購買摩斯蒟蒻冰紅茶或大杯摩斯咖啡，可享10元優惠價加購「抹茶紅豆米派」1個。

MOS Order APP「安心取溫馨送」推出更多優惠，同步2月15日～2月29日期間，「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」2套優惠價158元；「中杯黃金地瓜拿鐵+方塊薯餅」2套優惠價190元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡+大杯冰紅茶」買4送1，優惠價320元；「摩斯蒟蒻冰紅茶+抹茶紅豆米派」，買4送1優惠價只要440元，各項優惠數量有限，售完為止。

▲▼摩斯漢堡開工開學優惠。（圖／業者提供）

▲門市消費2杯MOS Café系列大杯飲品，加碼贈「海王手機支架盲袋」一個。（圖／業者提供）

咖啡控在同期間也不可錯過，門市消費2杯MOS Café系列大杯飲品，MOS加碼贈「海王手機支架盲袋」一個，共有魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴⋯等，6個航海王的經典角色等收藏。

▲▼摩斯漢堡開工開學優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯也推出補班小確幸，MOS Order APP「中杯摩斯咖啡買10送10」。（圖／業者提供）
 
而開工後的第一個補班日，2月17日也祭出咖啡優惠，全台門市「中杯摩斯咖啡買1送1」，MOS Order APP「安心取溫馨送」更加碼推出「中杯摩斯咖啡買10送10」，優惠價500元，限量1000組，濃醇咖啡帶著柑橘果香、入口香滑，一喝就上癮。

▲7-11也推出開工優惠。

除此之外，超商也祭出開工打氣優惠，7-ELEVEN在2月14日～2月20日期間，CITY系列指定飲品大杯以上「任選第2杯半價」，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡、氮氣系列等多項飲品；另線上「OPENPOINT行動隨時取」在2月15日～2月20日，推出「CITY開工龍好運」活動，有「買8送8」及「168一路發優惠」，每日限量。

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