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日本麥當勞吃到「限定早餐漢堡」狂讚必點：淡淡奶香味！一票點頭

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲麥當勞。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

麥當勞雖然全球連鎖餐廳，但是每個國家販售的菜單都不一樣，不少人出國玩都會特地去買麥當勞吃，一名網友就表示，在日本麥當勞吃早餐，居然有「楓糖鬆餅漢堡」，日本限定販售，咬開後有淡淡的奶香，拍手狂讚「超好吃！」貼文曝光，吃過的網友紛紛點頭，「北美麥當勞也有」。

有網友在「小紅書」發文，「拜託大家去日本一定要吃麥當勞早餐！」在日本麥當勞吃早餐，發現一款驚為天人的早餐，漢堡皮居然是鬆餅，咬一口，裡面居然還裹著楓糖醬，「那個漢堡皮的鬆餅跟早餐的鬆餅是不一樣的！」

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原PO激推，建議每個到日本旅遊的人都要吃，「這個系列的漢堡叫做Mc. Griddle，有淡淡奶香味的鬆餅皮、微甜的楓糖配上培根還有雞蛋超級搭，真的太好吃了啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自小紅書／Lisa）

▲鬆餅皮漢堡。（圖／翻攝自小紅書／Lisa）

貼文一出，有網友大讚，「日本麥當勞還有蘋果派和草莓奶昔」、「吃了同款鬆餅漢堡！沒想到好吃，以為會是雷，沒想到是神」。一名住在加拿大的網友透露，北美也有同款漢堡，但有老饕分析，「不一樣，日本更濕潤更厚，荷包蛋也厚漢堡也厚，我剛從美國調回日本的時候，早上吃了一口覺得好吃死了，比美國的好吃多了，而且兒童套餐可選性也多」。

不過，有網友認為又甜又鹹吃起來很怪，「口味真的人各有異，我吃這吃到一半覺得膩到不行」、「我上星期才吃，一開始看錯了點了鬆餅的...感覺很一言難盡，又甜又鹹，感覺分開的話我都愛吃」、「但我覺得甜的鬆餅跟鹹的蛋肉加一起很難吃」。

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