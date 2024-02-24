不是蛋餅、漢堡！他曝早餐店「1餐點」超鬼　大票狂讚：每周都要吃

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人到早餐店會吃蛋餅、漢堡或三明治。一名網友透露，以前上學時也都吃常見的品項，不過長大後才發現還有很多選擇，近期吃到「薯餅塔」，更是為之驚艷，推薦「沒吃過的可以試試看」。文章曝光後，許多人也大讚「薯餅塔超鬼，假日必吃」、「每周都想吃，可惜熱量超高」。

原PO在Dcard發文表示，以前上學幾乎都吃三明治、麵包、蛋餅等常見的餐點，長大之後才發現原來早餐的選擇性超多，像是麵線、炒麵、豬血湯、雞肉飯或牛肉湯，近期他還吃到「薯餅塔」，覺得非常好吃。

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原PO也透露，其實薯餅塔就是用蛋皮包裹著薯餅和起司，上面再淋上番茄醬和芥末醬，雖然有點罪惡卻非常好吃，「沒吃過的可以試試看」。

▲原PO大讚薯餅塔。（圖／翻攝自Dcard）



不少人看到後紛紛表示，「假日早餐必點，跟鬼一樣」、「番茄醬要加爆才會爽」、「這個真的很好吃，但是熱量爆表，久久犒賞自己一次」、「很多早餐店都有這個，好吃」、「薯餅塔中間務必夾一塊豬排！極度好吃」、「真的超級好吃，高三的時候發現有這個東西的，之後每個禮拜都要吃一次」、「超好吃的熱量炸彈」、「超讚！我也愛，但是久久吃一次，熱量太高了」、「我超喜歡，只要早餐店有我一定點，高中之後才知道很多人不知道這個東西」、「看起來是完美組合」。