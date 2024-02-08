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屏東婦早餐未吃外出運動迷路　潮州警憑記憶助她返家　

▲潮州警分局中山路所警員李育瑋、易文儀助林婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局中山路所警員李育瑋、易文儀助林婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮林姓婦人未吃早餐就外出運動，忘記返家的路，扶著路旁車輛行走，潮州警分局員警上前關心，問不出姓名及地址；這時，李姓警員突然想起她一度被通報為失蹤人口，找出資料後前往其戶籍地詢問，果看到他先生著急找她，順利以巡邏車載她返家，讓家屬很感激。

一名83歲林姓老婦人日前8時許於潮州鎮介壽路段步履蹣跚，行走時還扶著路肩停放車輛，中山路所警員李育瑋、易文儀於巡邏時發現，上前關心她，不料她只知道姓名，其他無法清楚表達，警方先將她帶回派出所。

李員後來根據她唸出的姓名，立即想起她疑為該所於2023年8月份曾受理過之失蹤人口，警方即前往住處潮州鎮新榮里，看到她的先生焦急如焚。

經詢問後，其先生向警方表示，太太今日早餐也還沒吃，便外出運動未面，剛剛已外出找尋她未果；並立即帶著他前往警方尋獲之現場，確認為其妻子無誤，由於其先生年事已高，獨自騎乘普重機車載她回家恐有危險，警方主動以巡邏車先行將其載返家中，讓他頻頻向警方道謝。

潮州分局長林明波表示，迷失老人通常年紀都很大，說話也帶有口音，皆靠員警耐心聆聽並細心理解，民眾家中如有失智長者，應在身上配戴易辨識身分的配件，亦可申請愛心手鍊，萬一走失時可協助警方於第一時間確認身分，並能迅速通知家屬，避免危險及憾事發生，也提醒民眾應多注意失智長者平時的照護，避免走失情形一再發生。

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