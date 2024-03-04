張洪量愛妻「換肝1年」惡化病逝　名醫陳肇隆曝極罕見原因

▲張洪量愛妻Kate腎衰竭命危，2021年接受換肝手術，術後感謝長庚團隊。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

張洪量老婆Jekaterina Servut（Kate）因肝功能衰竭，2021年底於高雄長庚接受換肝手術，張洪量愛妻情切，每周北高兩地跑，堅持載太太回診。未料，Kate術後僅一年肝臟就出現異常，2022年病逝，讓張洪量在演唱會中憶起愛妻激動落淚。為Kate換肝的名醫陳肇隆表示，Kate術後出現極少見的「頑抗性急性排斥」，也是高雄長庚執行2400多例換肝手術中唯一病例。

張洪量在2001年到波蘭拍攝蕭邦紀錄片，在華沙邂逅立陶宛前體操國手Kate，他坦言這就是一見鍾情，甚至第二天就跟她求婚，並霸氣表示「您的命運就是要嫁給我」，情牽21年，鶼鰈情深。

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Kate曾是世界盃第五名的體操選手，2021年4月開始出現黃疸、倦怠、食慾不振、腹脹，同年9月時，肝功能惡化，合併大量腹水、肋膜積水及感染，因肝衰竭急速惡化，10月7日由台北醫院急轉高雄長庚進一步診治，高雄長庚陳肇隆院長率領的肝臟移植團隊，獲悉後第一時間接手治療。

▲張洪量原想犧牲「捨命捐肝」。（圖／ETtoday資料照）

當時張洪量就表示：「即使犧牲自己來救太太，我也願意」，讓主治醫師、「換肝之父」陳肇隆也為之動容，稱張洪量非常貼心的呵護太太，整個過程中，都是非常強烈的要求要救太太，讓他很感動。不過因張洪量的肝太小，最後是由張洪量的表弟來捐肝。

換肝手術非常成功，Kate出院後，張洪量仍堅持自己開車載著Kate回高雄長庚回診，每周北高兩地往返也不嫌累，即便張洪量經濟狀況不錯，對於太太照護一事都是親力親為，從未請看護或幫傭。

未料，Kate術後僅一年，肝臟就出現異常，不幸於2022年病逝，張洪量去年強忍喪妻之痛，在馬來西亞舉辦演唱會，憶起愛妻時，忍不住激動落淚。

▲張洪量愛妻換肝後發生急性排斥反應，2022年病逝。（圖／ETtoday資料照）

陳肇隆表示，肝臟移植術後，不到2成病人發生急性排斥反應，通常增加抗排斥藥劑量或給予類固醇即可回復，「頑抗性急性排斥」在肝臟移植術後極少發生，這是高雄長庚2400多例換肝手術中，唯一發生頑抗性急性排斥的病例。

陳肇隆指出，Kate是很好的病患，醫囑遵從性、配合度都很高，也完全戒酒。根據「美國器官移植受者科學登錄資料庫SRTR，（Scientific Registry of Transplant Recipient）」8萬5427 例的分析報告，「接受亞洲人捐肝的非亞洲人受肝者存活率最低，原因不明。」這也是高雄長庚唯一亞洲人捐肝給非亞洲人的病例。