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社會 社會焦點 保障人權

高雄猴嘻笑「機車騎進超商」！馬路趴地匍匐+麵店抽菸　下場慘了

記者許宥孺／高雄報導

網路上流傳數段影片，畫面中錄下，一名男子先是騎乘機車進到超商內，把超商當成得來速，又於大馬路上匍匐而行，稱是「當兵後遺症」，最誇張的是，嘴裡叼著菸逕自跑到小吃店工作人員工作區域內盛湯。畫面流出後，警方、衛生局都將針對男子所有違規事證一一開罰，總計最高可罰1萬7600元罰鍰。

▲▼高雄猴。（圖／翻攝自網路）

▲男子把機車騎進超商。（圖／翻攝自網路）

一名身穿黑色上衣、短褲的男子疑似與朋友打賭，將機車車牌掛上口罩，未戴安全帽就將機車騎進苓雅區一家超商內，並將機車熄火停在櫃台前，疑似要買香菸。

▲▼高雄猴。（圖／翻攝自網路）

▲男子趴在斑馬線上匍匐前進，友人笑說是「當兵後遺症」。（圖／翻攝自網路）

第二段影片則寫著「當兵後遺症」，畫面錄下男子穿著同一套衣服，趴在斑馬線上匍匐前進。最誇張的是第三段畫面，男子逕自走進小吃店工作人員區域，嘴裡叼著菸，手裡拿著碗就要盛湯，讓2名正忙碌的工作人員看傻，第3名女員工則手指著男子，要他出去，不少消費者直擊，紛紛拿出手機錄影。

▲▼高雄猴。（圖／翻攝自網路）

▲男子嘴巴叼根菸，跑進工作人員區域盛湯，兩名女員工都傻眼了。（圖／翻攝自網路）

高雄市衛生局表示，該麵店為菸害防制法規定的禁菸場所，影中人於該場所吸菸已違反規定，依法可處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局於2月26日下午派員前往影片中的麵店、檳榔攤、超商查證，但無法得知男子的身分，29日便將相關事證函請轄區苓雅分局查證，後續將依影片中違規事證裁處。

苓雅分局查證後，證實這起事件發生在2月23日晚間10點多，雖未接獲相關交通違規報案或檢舉，不過影片中，男子於騎樓騎乘機車、遮蔽車牌、未戴安全帽、於道路匍匐前進等行為，都已違反道路交通管理處罰條例。

警方指出，男子駕駛機車行駛騎樓，違反道路交通管理處罰條例第45條1項6款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；遮蔽車牌違反同法第13條1項，處新臺幣2400元以上4800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正；未戴安全帽違反同法第31條6項，處新臺幣500元罰鍰；於道路匍匐違反同法第78條1項4款，處新臺幣500元罰鍰。

影片中男子共涉5項違規，警方可開立4張交通罰單，總計最高可罰7600元罰鍰；衛生局則可依菸害防制法處最高1萬元罰鍰。警方已通知男子到案說明，並依法告發違規行為，最高恐面臨1萬7600元罰單。
 

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