布吉納法索北部村莊遇襲　170人喪命「含數十婦孺」！

▲ 布吉納法索頻傳聖戰叛亂，多以清真寺及基督、天主教會為目標。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西非國家布吉納法索頻傳伊斯蘭極端份子暴力事件，北部3座村莊近日遭襲，多達約170人被殺害，其中包括數十名婦女及幼童。

綜合BBC及《法新社》，軍政府統治下的布吉納法索爆發聖戰暴力事件，北部城鎮瓦希古亞（Ouahigouya）檢察官庫利貝瑞（Aly Benjamin Coulibaly）聲明表示，雅滕加省（Yatenga）3座村莊Komsilga、Nodin及Soroe於2月25日發生攻擊，初步統計約有170人罹難。

倖存者透露，死者包括數十名婦女及幼童。瓦希古亞聲明稱還有其他傷者，且造成財產損失，但未點名任何涉嫌犯案的組織，僅稱他的辦公室已下令調查，並呼籲知情者提供線索。

當天還有東部Natiaboani農村社區一座清真寺和北部Essakane一間天主教會發生恐攻，與上述事件無關，官方未公布死亡人數，但天主教會人員稱至少有15名平民喪生。

與蓋達組織（al-Qaida）及伊斯蘭國（IS）有關的聖戰份子2015年自鄰國馬利擴散到布吉納法索，頻頻發動叛亂，暴力事件至今已造成近2萬人死亡，逾200萬人流離失所，光是今年1月就有439人遇害身亡。

軍隊於2022年奪權，但仍有超過1/3領土被叛亂份子控制。軍政府誓言打擊反政府武裝組織，但暴力仍在繼續。陸軍參謀長1日更警告士兵保持警戒，因為武裝份子自殺式攻擊風險正在提升。