她慘遭性侵「強迫嫁給IS聖戰士」　24歲女囚禁10年獲救了

▲被伊斯蘭國（IS）關押10年的亞茲迪（Yazidi）女性獲救。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

美國支持的庫德族武裝組織「敘利亞民主力量」（SDF）5日宣布救出一名亞茲迪（Yazidi）女性，此人遭伊斯蘭國（IS）俘虜與性侵，還被迫嫁給IS聖戰士，在經歷10年囚禁後，終於和兒女一起獲救。

衛報引述SDF聲明報導，庫德族婦女保護部隊（YPJ）4日在該國北部難民營「艾哈瓦營」（al-Hawl camp）進行安全行動時，解放了這名女性。24歲的她宣稱來自伊拉克辛賈爾（Sinjar）哈丹村（Hardan），2014年IS在當地展開大屠殺，殺害數千名男性、把眾多女性擄為性奴時，自己就是其中一人。

女子在YPJ發布的影片裡說，她被IS俘虜之後，曾經住在一戶人家，並且被告知絕對不能透露身分，更不能說自己是亞茲迪人，2019年才被帶到艾哈瓦營，持續使用使用假名，直到獲救為止。

女子談到IS時說，「他們毀了我的生活。我像隻羊一樣被買賣。」她曾和另外6個女人住在一個名叫阿布（Abu Jaafar）的老男人家裡，如果拒絕對方求歡，就會慘遭毒打，「反抗性侵的女人過去經常被殺害。」

亞茲迪人是生活在伊拉克北部的少數民族，擁有古老而獨特的宗教信仰，2010年代中期慘遭IS種族滅絕。而艾哈瓦營收容人數曾經高達7.3萬人，大多數都是IS戰士的妻小，但隨著近年多次的安全營救行動，許多女性和孩童被遣返回國，人數已經逐年下降。