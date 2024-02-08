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巴基斯坦大選前夕「2起爆炸案」！釀28死34傷　IS宣稱犯案

文／中央社

巴基斯坦內政部表示，全國今天投票日暫停行動電話服務，以助「維持法律和秩序」。巴國在大選前夕發生兩起炸彈爆炸事件，「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案。

法新社報導，巴國內政部發言人在聲明中說，內政部「已決定暫時停止全國範圍內的行動服務」，並說巴國近日武裝分子攻擊事件「奪走了寶貴的生命」，「安全措施對維持法律和秩序及因應潛在威脅至關重要」。

巴國今天上午8時（台灣時間上午11時）開始投票，人在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的法新社記者表示無法取得行動網路服務，南部城市喀拉蚩（Karachi）也傳出通訊不良。

巴基斯坦國會下議院和省議會改選前夕，西南部俾路支省（Balochistan）昨天有兩處候選人競選辦公室外分別傳出炸彈攻擊，已知至少28人喪生，34人受傷。激進組織「伊斯蘭國」宣稱這兩起爆炸是他們所為。

巴國在今天投票開始前部署超過50萬名維安人員，有關當局向9萬多個投票所發送選票。

巴國暴力事件頻傳和對選舉舞弊的指控，使大選蒙上陰影。先前已發生多起安全事故，包括至少兩名候選人遭槍殺，全國各地有數十人成為攻擊目標。

俾路支省代理新聞處長阿查克扎伊（Jan Achakzai） 昨天說：「今天爆炸事件主要目的是破壞選舉。儘管今天發生爆炸，明天選舉將如常舉行。俾路支省民眾明天將無懼地出來投票。」

第一起急造爆炸裝置爆炸地點在皮欣區（Pishin）一名無黨籍候選人辦公室外，造成16人死亡。皮欣區距離奎達市（Quetta）約50公里，距離與阿富汗邊界約100公里。

阿查克扎伊說，第2起爆炸發生在基拉賽弗拉市（Killa Saifullah）一名候選人競辦附近，該候選人代表「伊斯蘭神學者協會法查芮曼集團」（JUI-F）參選。

一名高階警官告訴法新社：「這起爆炸事件發生在市區的主要市集，JUI-F的競辦遭到鎖定。」

阿查克扎伊說，這兩起攻擊事件總共有34人受傷。

所有競選活動在6日晚間結束。大選今天登場，當地時間上午8時開始投票，下午5時結束。

這次大選有近1萬8000名候選人競逐國會下議院及4個省議會的議員席次。在下議院336個席次中，有266席屬於直接選舉，另外70席保留給婦女和少數族群；省議會則有749個席次要改選。

 
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