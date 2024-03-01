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快訊／蘇丹紅風波擴大！違規辣椒粉再增9批　源頭增「2家高雄業者」

台北市衛生局稽查蘇丹紅辣椒粉產品。（圖／北市衛生局提供）

▲台北市衛生局稽查蘇丹紅辣椒粉產品。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

辣椒粉含致癌工業原料蘇丹紅問題擴大！食品藥物管理署今（1日）公布，經過擴大抽驗新增9批不符合規定，其中2批屬於原先已知問題輸入業者「保欣企業有限公司」，另外又增加高雄市2輸入業者的辣椒粉也有問題，分別為「津棧國際貿易有限公司」6批及「佳廣國際貿易有限公司」1批，副署長林金富表示，各地方衛生局正在清查下游數量。

食藥署表示，自113年2月21日起針對21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中35批檢驗結果符合規定，9批檢出蘇丹色素與規定不符，15批檢驗中。新增9批不符合規定，分屬「保欣企業有限公司」2批、「津棧國際貿易有限公司」6批及「佳廣國際貿易有限公司」1批，已立即通知轄管衛生局依法處辦。

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新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，新增2批(有效日期115.11.23及115.12.06)檢出含有蘇丹色素，食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，目前累計6批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素，截至113年2月29日，共計下架及封存辣椒粉及其產品23,759.7公斤。

▲▼保欣企業有限公司輸入之紅辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲保欣企業有限公司輸入之紅辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

▲▼「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／疾管署提供）

▲「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」輸入之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／疾管署提供）

高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」(2家公司實際營業地址相同)輸入中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」之辣椒粉，7批檢出含有蘇丹色素三號，其中津棧公司6批(有效日期115.6.14、115.6.18、115.6.22、115.6.26、115.8.9、115.9.14、115.9.18及115.9.22)，佳廣公司1批(有效日期115.5.28)，食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜。

自113年3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食品安全衛生管理法(下稱食安法)第15條第1項第3款「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、第7款「攙偽或假冒」或第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」情事者，即依食安法第34條所定，中央主管機關遇有重大食品衛生安全事件發生，或輸入產品經查驗不合格之情況嚴重，立即停止其輸入查驗申請，杜絕非法產品於境外。

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