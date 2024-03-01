新北勒令「保欣」停售辣椒粉產品！已7批檢出蘇丹紅　下游再增10業者

▲保欣蘇丹紅流向。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉流竄全台，整起案件源頭輸入業者保欣公司累積共有7批辣椒粉檢出禁用蘇丹色素三號，其中最新檢出的3批辣椒粉販售給下游10家業者，正移請各地方衛生局調查。新北市衛生局今（1）日晚間也宣布，保欣立即停止販售辣椒粉相關產品，並依計畫進行回收違規原料，後續要提交檢討報告通過審核才能恢復販賣。

新北衛生局今日晚間宣布，保欣公司進口辣椒粉於邊境未有全面抽驗攔截，新北市透過跨縣市和中央合作持續抽驗相關原料批號，檢驗，再新增3批辣椒粉原料檢出蘇丹色素三號。分別為：

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A紅辣椒粉/B紅辣椒粉(有效日期：2026.10.22，批號：THWX-2343)檢出6 ppb及10 ppb

小米椒粉(有效日期：2026.11.23，批號：THWX-2351) 檢出4 ppb

B紅辣椒粉(有效日期：2026.12.06，批號：THWX-2354)檢出4 ppb

新北衛生局表示，這3批販售予下游10家業者，已責令保欣公司立即通知下游業者停止販售並移請下游業者所轄衛生局後續追查。

新北衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦指出，保欣公司自中國輸入含蘇丹色素之辣椒粉，涉違反食品安全衛生管理法，衛生局已經移送檢調偵辦，並於今(1)日依食安法命業者立即停止販售辣椒粉相關產品，並依計畫進行回收違規原料，後續倘欲恢復販賣，應提交辣椒粉自主檢驗等管理措施、異常事件處理流程及退貨機制，並經衛生局審核通過。

衛生局說明，保欣公司自112年3月20日起由河南省某出口商辦理中國出口事宜，並自同年10月份起開始進口三禾藥業有限公司製造之紅辣椒粉，共計16批，截至目前為止共計7批辣椒粉原料經檢驗蘇丹色素不合格，2批檢驗合格，其他批號透過跨縣市與中央合作持續抽檢驗中。

根據食藥署最新公布，從中國輸入含禁用蘇丹紅辣椒粉業者已經增至三家，除最先爆出問題的新北市「保欣企業有限公司」，另外增加高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，目前下游狀況還在釐清調查。