不必再害羞露乳！日本「泡湯專用毛巾」問世　她為乳癌友人設計

▲日本人設計出泡湯專用的遮胸毛巾，讓對胸部自卑的女性也能安心泡裸湯。（圖／翻攝自IG／muneposi）

記者張寧倢／編譯

許多人到日本旅遊泡溫泉，對於一私不掛進入大眾裸湯感到害羞、不自在。一名日本女子因為好友開刀後在泡湯時羞於坦胸露乳，設計出一款可以溫泉浴場專用毛巾，掛在頸部就能遮在胸前，泡在溫泉裡的時候則可以綁在頭上變成頭巾使用，讓乳房曾開過刀的患者等族群可以不再介意他人眼光，相當熱銷。

根據富士電視台報導，研發者渡部和香子表示，她的友人三上美紀曾罹患乳腺癌，兩人一起去健身房的時候，儘管對方胸部有開刀疤痕也能光明正大地脫衣洗澡，反觀她自己因為對胸部很自卑，又很在意周圍人的眼光，總是堅持回家再洗。再者，三上也曾表示希望去泡溫泉的時候能有可愛的毛巾遮蓋胸前傷痕。

▲遮胸毛巾有鈕扣設計，可以將布料固定在胸前。（圖／翻攝自IG／muneposi）

於是，渡部和香子就藉著兩人「想要遮掩胸部」的心情，設計出這款名為muneposi的毛巾，結合了日文的胸部（mune）與英文的積極正向（positive）作為富有意義的產品名。毛巾長110公分、寬25公分，兩端是排水良好的布料，中段則是網眼布，可以輕盈地披掛在脖子上，再用鈕扣把頭尾兩端的布料扣在胸前，不需用手就能遮胸。

▲毛巾泡湯時搖身一變成為頭巾。（圖／翻攝自IG／muneposi）

日本入湯時因為毛巾不能下水，這時就可以將毛巾綁在頭上，變成頭巾，相當方便。這款毛巾2022年1月在眾籌平台向大眾募資販售，大約1個月就超過目標金額的200%，隨後轉往電商販售，首賣的第一階段1000條全數售罄，第二年追加製作1000條也已經賣光，下一波從3月4日至31日在官網上預購。

▼毛巾有多種花色。（圖／翻攝自IG／muneposi）