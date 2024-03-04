日本明治經典糖果銷售53年要停賣了　住在台灣的你應該吃過

▲明治4日證實，盒裝奶油糖、盒裝優格糖、3種口味綜合包等6款商品將於3月停售。（翻自《Maidona News》）

圖文／鏡週刊

日本明治經典糖果「Chelsea」，過去曾經在台灣大量銷售過，不少台灣人都吃過這款糖果，也是明治公司經典的糖果產品之一。但如今傳來悲報，「Chelsea」在銷售53年後，將在3月停售，未來「Chelsea」糖果將成絕響。

據日本《Maidona News》報導，近日就有網友投稿指出，在賣場內發現店家貼出「銷售53年的Chelsea糖果即將在3月停售，感謝大家長久支持」的告示，讓不少民眾感到震驚。明治公司今（4）日也證實此消息，表示現在販賣的「盒裝奶油糖」、「盒裝優格糖」、「3種口味綜合包」等6款商品將於3月停售。

▲店家貼出「銷售53年的Chelsea糖果即將在3月停售，感謝大家長久支持」的告示。（翻自《Maidona News》）

「Chelsea」自1971年上市，1990年代曾是全盛時期。不過明治公司表示，由於市場環境與消費者需求的變化，導致銷量狀況不佳，收益持續惡化，因此不得不停賣。明治也向消費者致歉，表示今後將會繼續提供有價值的商品。不少日本網友得知消息後，紛紛感到崩潰，還有網友說：「要趕快去買來囤貨！」、「以後吃不到了，殘念！」

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