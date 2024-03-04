日經指數首突破4萬點！　岸田政府考慮宣布正式擺脫通縮

▲日本政府正在考慮，是否該宣布日本經濟擺脫通貨緊縮。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日經平均指數今（4）日上午刷新歷史紀錄，首次突破4萬點大關，是刷新泡沫經濟時代後睽違34年的最高點後，僅經過一周時間便再次達到4萬點的里程碑，在人工智慧（AI）和半導體相關股價飆漲帶動下，知情人士透露，日本政府如今正著手考慮宣布，日本經濟已經走出通貨緊縮。

根據日媒《共同社》，多名關係人士受訪時透露，日本政府正在考慮宣布日本經濟擺脫通貨緊縮，不過做出上述決定前仍得先綜合考量各種條件，包括消費者物價指數等各項經濟指標、今年「春鬥」（春季鬥爭，勞工為求提高薪資、改善勞動條件而發起的勞工運動）勞資談判結果是否能夠反映高物價而提高薪資。

一旦滿足各種考量指標，屆時日本首相岸田文雄或相關內閣成員將在會議或記者會上表態，或是透過分析關於景氣動向的每月經濟報告，來向民眾告知。

報導指出，人工智慧（AI）和半導體相關產業的股價飆漲，令外界更加期盼能夠擴大企業業績、日本經濟擺脫通貨緊縮，進而讓日本國內外的投資錢潮流入；而日本透過聲明宣布擺脫通貨緊縮的做法雖然僅具象徵性意義，但卻顯示日本經濟終於擺脫了主要成長瓶頸。