抓到老公嫖妓「1原因才能舒壓」　妻原諒了！全場傻：好髒

▲人妻抓到老公買春。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「要怎樣才能讓老公沒有壓力？」一名人妻透露，歷經流產後，還抓到老公買春，讓她相當崩潰，但又捨不得這段婚姻，經過努力溝通後，原來老公是行房有壓力，就怕原PO懷孕導致身體不適，才會去嫖妓紓壓。文章曝光後，震碎全場網友三觀，「『嫖蟲』真的好多藉口，髒髒！」

一名女網友在Dcard表示，去年她發現老公買春，攤牌後雙方不願意放棄這段感情，經過一番溝通後，「感情比以前更坦誠更好，很幸運我們都想要努力。」

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原PO透露，老公坦言與她行房特別有壓力，「因為我曾經流產，他每想到我那時痛苦的時候就很怕再一次發生...讓我懷孕」，導致老公無法釋放內心的慾火，「所以那時嫖妓能讓他紓壓！」

儘管老公發誓不會再犯錯，原PO也願意相信他，因此想求助過來人，「要怎樣才能讓他沒有壓力？不想老公為了遵守承諾而讓自己很辛苦，有人有一樣的情況嗎？」

文章曝光後，全場咋舌回應，「這種鬼話你也信」、「好奇...老婆會懷孕，外面買的就不會懷孕？」「這種藉口聽聽就好，不想離婚的話，表面上可以嘗試理解他並一起解決，但內心不要去真的相信...他就只是雞癢難耐」、「『嫖蟲』真的好多藉口，髒髒」、「知道你流產很痛苦，那怎麼沒想到他嫖妓你會多心痛？」「以後更難抓了」。