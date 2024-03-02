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小孩像老婆前男友！他要求驗DNA　人妻慌了「1招想偷改結果」　

越看越像別人的！越南男子要求做小孩DNA檢測　妻子私下竟然「這樣做」

▲ 男子發現孩子長得像別人，未料是妻子和前男友的結晶。 （示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

越南河內一名男覺得孩子長相越看越像妻子的前男友，於是心生疑竇，便帶著妻子與小孩的毛髮前往當地DNA檢驗中心，要求檢驗血緣關係。最終結果出爐前，妻子竟還私下打電話給DNA檢測中心，希望檢測中心能幫忙替換結果，被拒絕後甚至試圖「人為改變」檢測結果。

根據《docnhanh》報導指出，越南河內一間DNA檢測中心的主任分享一起經手過的血緣檢測案例。當時一名男子帶著自己的妻子與幾根頭髮，要求DNA檢測中心進行血緣檢測。而在整個過程中，妻子焦躁、坐立難安的態度，再加上結束檢測後，妻子一直在DNA中心逗留、好像想要說點什麼的模樣，讓主任對他留下深刻的印象。

而在當天晚上，主任接到一通電話，電話另外一頭的女性，自稱是上午來檢測中心進行檢驗的女性，她開口就對主任坦承，自己的小孩並不是丈夫的孩子，「我別無選擇，如果被他發現的話，我只能死」，希望主任能夠幫她更改DNA檢測的結果。

主任則表示，「結果還沒有出來，妳怎麼就確定孩子不是妳丈夫的？」而面對女子提出更改結果的要求，主任則表示，只能退還所有費用，但絕對不可能改變結果。

而在次日上午，又發生奇怪的事情，一名男子帶著兩根頭髮樣本來到DNA檢測中心，希望盡快獲得結果，同時也對檢測中心表示，屆時結果出爐後，會委託其他人來領取。而在結果出爐後，來領取的竟然是日前打電話的妻子。

但是在看到報告上寫著的結果後，妻子就猶豫地向主任詢問，「我以為，只要DNA完全一致，檢測中心的報告就會寫有血緣關係」。而主任則是表示，如果是要檢驗血緣關係，必須要有父母雙方的DNA，而那名陌生男子所提供的頭髮樣本，很有可能是把某個人的頭髮分成兩半送過來的，所以自然不會有女子的DNA，自然也不會有血緣關係。

主任向妻子表示，建議她不要再做出任何錯誤的行為，否則只會讓她付出更多代價，以及造成更多問題，建議她與其改變結果，不如勇敢面對。

後來主任再次接到該名女子的電話，女子表示自己接受了主任的建議，在結果正式出爐之前，已經向丈夫坦承小孩的血緣真相，同時也告知DNA檢測中心不用再進行檢測。而在電話中，該名女子也向主任表示，小孩是她與前男友的，某次外出旅行時巧遇前男友，兩人舊情復燃發生關係，沒想到因此懷孕。

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