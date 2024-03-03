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竹聯戰堂成員擁槍毒　藏新北社區大樓頂樓...特勤警攻堅逮4嫌

▲警方出動北市特勤幹員荷槍逮捕持槍的竹聯幫戰堂鍾男及毒品通緝犯共4人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方出動北市特勤幹員，逮捕擁槍的竹聯幫戰堂鍾男及毒品通緝犯共4人到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市一名竹聯幫戰堂成員涉嫌購買改造槍支零組件遭警方掌握，台北市大安警分局歷經數月監控後，掌握戰堂鍾男出沒地點，申請搜索票並與台北市刑大特勤中隊到鍾男位於蘆洲租屋處進行攻堅。

警方查出，竹聯幫戰堂鍾男（35歲、毒品、傷害、妨害秩序等多項前科）擔心遭警方查獲，設置據點在社區大樓14樓頂樓平台，警方攻堅前蒐證還先調閱監視器才掌握到他的吸毒、改槍處所，警方破門攻堅、發現室內還有李姓、翁姓毒品情侶檔及曾男等3名毒品通緝犯。

警方並當場查扣改造手槍1支、子彈4發、模擬彈5發，並在李女身上搜出重達361克的安非他命毒品、及電鑽等改槍工具，警方懷疑她們在場進行毒品交易，警方偵訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署複訊。
▲警方出動北市特勤幹員荷槍逮捕持槍的竹聯幫戰堂鍾男及毒品通緝犯共4人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局偵查隊表示：本案將持續向上溯源，追查槍枝及毒品來源，另外立法院已於2023年12月18日三讀通過〈槍砲彈藥刀械管制條例〉修正案，將「模擬槍」提升為《刑法》範疇，請民眾切勿私自改造模擬槍，警方將持續掃蕩槍枝犯罪，維護社會治安，保障人民生命財產安全。

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