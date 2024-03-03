不爽運將臨停擋道！刺青男博愛特區攔車叫囂　持2球棒嗆輸贏

▲洪男不爽計程車司機擋道，直接在馬路中間下車理論。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

台北市中正區重慶南路一段與愛國西路口發生一件行車糾紛，29歲洪姓男子駕駛自小客車行經事發路段時，因不滿前方65歲張姓計程車司機臨停載客，變換車道時擋到他直行車動線，氣得直接在路中間下車叫囂，甚至還拿出2支棒球棍要跟運將拚輸贏，幸虧警方及時到場阻攔，衝突才未擴大，警方釐清案情後，查扣洪男所攜帶之球棒，並依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

▲洪男從後車廂拿出2支球棒，上前和計程車司機嗆聲要輸贏 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查看行車紀錄器畫面還原事發經過，起初計程車駕駛張男沿著中華路一段南往北行駛，途經和平醫院前要停靠路邊載客，白色轎車駕駛洪男因不滿計程車變換車道沒抓好距離，影響到他直行車動線，計程車駕駛則自稱已經有禮讓直行車先行，不懂為何洪男心生不滿。

雙方原沿中華路一段車道上互相對峙，直到愛國西路與重慶南路口停等紅燈時，雙方再次爆發口角衝突，雙手刺青的洪男甚至下車對計程車駕駛叫囂，擋道不讓其離開，運將自認沒錯也氣得回嗆，雙方一度僵持不下，最後雙方索性停靠路旁下車理論。

洪男同行友人雖極力勸阻，但洪男情緒卻越來越激動，甚至返回車上拿出2支球棒，聲稱要與運將單挑，所幸警方獲報後，即時趕赴現場控制現場狀況，避免發生肢體衝突或人員受傷。

▲警方獲報後到場處理。（圖／記者張君豪翻攝）

中正第一分局呼籲民眾行車時應遵守道路交通規則，若遇行車糾紛務必保持理性，循合法途徑解決，可直接撥打110向警方報案，切勿訴諸任何形式暴力或違法手段解決問題，因一時衝動觸犯法律，警方將依法究辦，絕不寬貸。