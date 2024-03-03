陸船翻覆明專報！藍綠甲動備戰　藍欲提「藐視國會」嗆管碧玲下台

▲海委會主委管碧玲明日備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟、呂晏慈／台北報導

陸船翻覆事件真相未明，立法院內政委員會明（4日）邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等進行專案報告。不過，專題報告名稱「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，卻引發海委會主委管碧玲不滿，兩大黨黨團明都甲級動員備戰「討公道」，且另有藍委將對管提出「藐視國會」譴責案，要求道歉、下台。

藍營人士指出，國民黨在本屆立法院有人數優勢，本屆立委也都有相當戰力，周一會發動黨團立委踴躍登記發言質詢，藉由議事規則與人數優勢發動文攻釐清真相，殺傷力不會比之前少數黨時只能武鬥、杯葛小。

至於民進黨團將甲動杯葛議事，國民黨團書記長洪孟楷表示，民進黨立委若真佔領主席台，就是當家鬧事，也坐實自知理虧、心虛。

據了解，國民黨團周一上午8時15分將召開黨團大會，針對當天內政委員會上各種可能攻防策略，預做最終沙盤推演，並於委員會集結抗議要求管碧玲道歉，最終不排除臨時提案，成立調閱小組追查翻覆真相。

國民黨立委許宇甄表示，立法院各委員會召委本來就有排定專題報告等委員會議程權力，這次內政委員會召委高金素梅定了專題報告題目，管碧玲有意見竟不是尋求溝通調整，居然選擇在臉書放話，逕行更改報告題目，傲慢的態度顯然已不適任。

許宇甄批，管碧玲此次「藐視國會」的離譜行徑，內政委員會必須做出原則性處理，並對管做出譴責，不能視為是個案，否則此例一開，之後其他官員群起效尤，影響絕對不會只有內政委員會，國會尊嚴擺在哪？

國民黨團副書記長林思銘則批，「金門撞船案」其實拿出誠意處理，對疏失究責就好；但明明是碰撞，管碧玲卻一直規避「碰撞」2字大玩文字遊戲，就是不願承認錯誤，沉浸在過去一黨獨大心態，導致兩岸關係日益緊張。

林思銘說，海巡弟兄還是要挺，政府只要基於人道負起相關賠償責任就好，但管碧玲發言太離譜，還成為中華民國歷史上第一位竄改立院委員會專題報告題目的行政官員，明天一定要求管對藐視國會道歉。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，民進黨團絕對尊重召委的排案權，但對於專題報告命題文字是否帶有預設立場、先入為主的價值判斷，當然可以被討論。她說，立法院有相當多的案例可循，例如民進黨曾經針對食安專報的命題文字提出修正要求，最終在立法院長韓國瑜協助之下，才將主題調整為更中性、沒有預設前提的文字表述，這就是一個好的案例。

吳思瑤表示，相信高金素梅有接受不同意見的雅量，也期待在野黨不要因此造成周一內政委員會議事延宕，不要把文字調整的事件無限上綱，變成杯葛議事進行的藉口。

吳思瑤強調，民進黨立委們絕對有充分準備，也會力挺海巡弟兄合法執法，相信透過專業問政，能夠將整個事件的原委釐清，呈現在國人面前；民進黨團將採取甲級動員，要求民進黨立委們全力備戰，要在專業問政、理性問政部分拿出最好的表現，力挺國家執法、捍衛台灣的海域管轄權。

對吳思瑤說法，洪孟楷回應，綠委所指案例也是至少經立院黨團朝野協商才決定，但管碧玲這次是不理立院，就片面更改題目，還在臉書開嗆，展現行政部門的傲慢與蠻橫，立院若連這都不捍衛將，導致立法權淪喪。