柯文哲2026「議員N+1」恐變殲滅計畫？　她分析：為了空降合理化

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲喊出2026年地方九合一大選，全國議員席次要「N+1」，也就是若選區目前有現任議員，就加一位提名人。對此，民眾黨主席柯文哲Line官方帳號前管理員吳靜怡認為，恐怕將成為民眾黨連任議員的殲滅計畫，並分析這只是為了合理化包括現職為民眾黨立法院黨團主任的陳智菡等人空降到任何一個地方的策略。

吳靜怡說，柯文哲花了200萬做全國票倉分析，提出「N+1」全台擴大提名計畫，其中，現任議員要再拉一位新參選人在同區參選，這策略恐怕成為民眾黨連任議員的殲滅計畫，因為台北市成為越選越弱的盤勢，更何況綜合的數據分析都能夠呈現出柯文哲得票高的地方，大部分都是總統蔡英文2020選票突破五成的地方，柯文哲完全沒有六都基本盤。

吳靜怡表示，柯文哲為何要此時提出「N+1」計畫？目的很簡單，就是要合理化空降，任何一個民眾黨黨員已經努力經營許久的地方，皇上的旨意有誰敢吭聲，更何況民眾黨從來都沒有配票機制。

吳靜怡舉例，台中市民眾黨最強議員江和樹再加上陳智菡，相信江和樹抬轎之外，還要變成落選頭，除非陳智菡願意靠自己經營艱困選區，民眾黨現任議員才能夠避開這樣的後患，也就是在雙北，藍綠沒有禮讓的狀況之下，無法在「N+1」策略下，同選區當選2名。

吳靜怡也開嗆，反正陳智菡在哪裡選，她就會去那裡選，「2026全台灣，地點給妳選，妳可以帶著一片草原和柯文哲，反正，我就自己一個。」