　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爭辯看守內閣職責　翁曉玲再轟陳建仁：沒常識也要會掩飾

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立委翁曉玲 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新科國民黨立委翁曉玲日前質詢，稱行政院長陳建仁現在是看守內閣，不該繼續推動重大法案，兩人因此展開激烈交鋒，引來關注。對此，翁曉玲2日晚間表示，關於看守政府的認知是一般憲政基本常識，沒知識，要有常識；沒常識，也要會掩飾，「這群政府官員大辣辣的自曝其短、毫不掩飾自己的無知，早已不適任了」。

翁曉玲說，看守政府基本上是一個行政功能受到節制的臨時政府組織，以維持一般性的、日常的政府職能為主。在新政府成立之前的這個過渡期，即將卸任的舊政府不該運用其任內的最後時刻，發揮在憲法、法律上、行政上的「殘餘價值」，去進行若干的人事任命及從事重大決策之決定，進而影響接班者的執政權。

翁曉玲指出，就算仍是同一政黨繼續執政，看守政府仍不該越俎代庖，做出讓繼任者難以承擔收拾的政策，除非陳建仁已默認是下任行政院院長，受到即將上任的賴總統指示，已經開始執行續任任務。但即使如此，基於責任政治和尊重新民意，看守內閣仍不宜積極推動和實施任何重要政策和法案，否則即是違反憲法精神。

翁曉玲表示，當天質詢，陳建仁竟反嗆，「請問哪一個法律有寫看守政府？」說這話，真是失格了。一般憲政基本常識，還須要寫在法律裡？

翁曉玲也提到，陳建仁在一、二月，都多次表示自己是看守內閣的身份怎麼到了我質詢，就翻臉不認人了？陳建仁其實心知肚明，但卻不知看守內閣的本份，竟還拍板60億的2025到2028年地方創生計畫、電子簽章法草案、不在籍投票法草案、海洋保育法草案，甚至是侵害我國人民的行政措施，如禁止組團到大陸旅遊、簽訂台印勞工合作備忘錄等，陳建仁都不惜一意孤行，「不願看守，就早早離開，留任只是難堪而已。」

ET快訊
《台灣天使》AV下架！　片商刪除「專屬女優田井虹」官網頁面
桃警追酒駕開槍「失手打死女乘客」　判國賠748萬
快訊／小姊妹搶救第11天！　最新病況曝
快訊／詹皇太強！　成聯盟首位「40000分」先生
「白玫瑰女屍」殺人犯假釋出獄　竟愛上觀護人狂騷擾
台日大戰「溫馨一幕」！　日本球迷集體舉牌：感謝台灣人
基隆警殉職「分局群組指令」炸鍋　警政署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲2026「議員N+1」恐變殲滅計畫？　她分析：為了空降合理化

台北大巨蛋「台日大戰」　球迷立委感動：除了美好還是美好

爭辯看守內閣職責　翁曉玲再轟陳建仁：沒常識也要會掩飾

基隆東岸商場合約曝光　綠議員揭「金額有問題」批市府撒謊圖利

喊話國際持續抗俄！吳釗燮曝烏克蘭戰敗「北京將作出錯誤決策」

台日交流賽開箱大巨蛋竟漏水　議員酸：讓讀賣巨人看笑話

轟綠營「選舉暗黑招數」頻出　凌濤：更顯蔣萬安任命正確

國策顧問張甲長病逝　民進黨：全力協助後續治喪事宜

黃捷收「豬、髒」手寫羞辱信報警　網看歪樓：支持羅志祥提告

翁曉玲質詢陳建仁稱「上對下關係」　吳沛憶驚：大頭病竟嚴重至此

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

吐瓦魯維繫台邦交「共享民主價值」　新總理：排除轉向北京

一般女生VS.假掰女說掰掰

柯文哲2026「議員N+1」恐變殲滅計畫？　她分析：為了空降合理化

台北大巨蛋「台日大戰」　球迷立委感動：除了美好還是美好

爭辯看守內閣職責　翁曉玲再轟陳建仁：沒常識也要會掩飾

基隆東岸商場合約曝光　綠議員揭「金額有問題」批市府撒謊圖利

喊話國際持續抗俄！吳釗燮曝烏克蘭戰敗「北京將作出錯誤決策」

台日交流賽開箱大巨蛋竟漏水　議員酸：讓讀賣巨人看笑話

轟綠營「選舉暗黑招數」頻出　凌濤：更顯蔣萬安任命正確

國策顧問張甲長病逝　民進黨：全力協助後續治喪事宜

黃捷收「豬、髒」手寫羞辱信報警　網看歪樓：支持羅志祥提告

翁曉玲質詢陳建仁稱「上對下關係」　吳沛憶驚：大頭病竟嚴重至此

嘉義市幸福巴士運量突破3萬人次　增加4路線14個新站點

新北男缺錢花偷900m電纜！每公斤賤賣120元　被逮辯：為了吃飯

牛頭梗超狂光速轉圈圈！牠一臉雀躍在床上跳舞　爸：快被你弄壞了

住礁溪最美無邊際溫泉飯店！大啖肥美沙公鍋　私人半露天浴池泡湯

屏東縣民公園內玩火！2少年遭喝斥拔腿就跑　公園科已報警

媽堅持要讓兒睡到自然醒「不上第一節課」！　班群中槓上老師

《台灣天使》AV下架！片商急刪除「專屬女優田井虹」官網頁面

2024古都馬開跑　南警大頭娃娃活力反詐熱情為選手加油

音樂老師辦公益音樂會　為嘉義教會募得57萬元課輔孩童接送車

「金正恩辦公室」清晰可見！　南韓首枚偵察衛星拍攝平壤市中心

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

籲國際持續抗俄！吳釗燮曝烏戰敗的台灣下場

管碧玲自行修改立院專報名稱　媒體人轟：絕對失格的做法

台日交流賽開箱大巨蛋竟漏水　議員酸：讓讀賣巨人看笑話

東岸商場合約曝　綠議員揭「金額有異」批市府撒謊圖利

爭辯看守內閣職責　翁曉玲再轟陳建仁：沒常識也要會掩飾

黃捷收「豬、髒」手寫羞辱信蒐證報警

轟綠營「選舉暗黑招數」頻出　凌濤：更顯蔣萬安任命正確

台北大巨蛋「台日大戰」　球迷立委感動：除了美好還是美好

翁曉玲質詢陳建仁稱「上對下關係」　吳沛憶驚：大頭病竟嚴重至此

特勤少將謝靜華已婚還當街醉吻女子　遭記兩大過列汰除對象

天下第一營永不移防　駐守總統府「底線在府區水溝蓋一線」

交通違規擬採「罰款1200元以下不計點」　行政院最快7日拍板

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

國策顧問張甲長病逝　民進黨：全力協助後續治喪事宜

更多熱門

相關新聞

東岸商場合約曝　綠議員揭「金額有異」批市府撒謊圖利

東岸商場合約曝　綠議員揭「金額有異」批市府撒謊圖利

基隆市東岸商場發生產權爭議。民進黨市議員鄭文婷今天出示合約指出，市府曾針對新得標的微風廣場投資金額與變動權益金提出說明，但金額卻與合約不同，質疑市府謊話連篇、涉嫌圖利。

國策顧問張甲長病逝　民進黨：全力協助後續治喪事宜

國策顧問張甲長病逝　民進黨：全力協助後續治喪事宜

立委收恐嚇信「嗆炸立院」疑是境外IP

立委收恐嚇信「嗆炸立院」疑是境外IP

黃捷收到羞辱信「羅智強寫成羅志祥」　準備報警：敬告有心者勿再犯

黃捷收到羞辱信「羅智強寫成羅志祥」　準備報警：敬告有心者勿再犯

「中配福利比外配好」！藍白縮短中配入籍時間　黃捷：其心可議

「中配福利比外配好」！藍白縮短中配入籍時間　黃捷：其心可議

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

養不起4小孩！男星IG發收款QR code：真的撐不住了

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

今回暖明飆35℃　下波「全台有雨」濕冷剩10度

男rapper隱瞞HPV「至少4女感染」！女友怒爆：這就是所謂負責？

日AV女優「琴音華」宣布引退！　曝想當回普通女孩

憲兵舉槍自戕　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

韓69歲婦高空彈跳慘死　工讀生認「沒扣扣環」

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面