爭辯看守內閣職責　翁曉玲再轟陳建仁：沒常識也要會掩飾

▲立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新科國民黨立委翁曉玲日前質詢，稱行政院長陳建仁現在是看守內閣，不該繼續推動重大法案，兩人因此展開激烈交鋒，引來關注。對此，翁曉玲2日晚間表示，關於看守政府的認知是一般憲政基本常識，沒知識，要有常識；沒常識，也要會掩飾，「這群政府官員大辣辣的自曝其短、毫不掩飾自己的無知，早已不適任了」。

翁曉玲說，看守政府基本上是一個行政功能受到節制的臨時政府組織，以維持一般性的、日常的政府職能為主。在新政府成立之前的這個過渡期，即將卸任的舊政府不該運用其任內的最後時刻，發揮在憲法、法律上、行政上的「殘餘價值」，去進行若干的人事任命及從事重大決策之決定，進而影響接班者的執政權。

翁曉玲指出，就算仍是同一政黨繼續執政，看守政府仍不該越俎代庖，做出讓繼任者難以承擔收拾的政策，除非陳建仁已默認是下任行政院院長，受到即將上任的賴總統指示，已經開始執行續任任務。但即使如此，基於責任政治和尊重新民意，看守內閣仍不宜積極推動和實施任何重要政策和法案，否則即是違反憲法精神。

翁曉玲表示，當天質詢，陳建仁竟反嗆，「請問哪一個法律有寫看守政府？」說這話，真是失格了。一般憲政基本常識，還須要寫在法律裡？

翁曉玲也提到，陳建仁在一、二月，都多次表示自己是看守內閣的身份怎麼到了我質詢，就翻臉不認人了？陳建仁其實心知肚明，但卻不知看守內閣的本份，竟還拍板60億的2025到2028年地方創生計畫、電子簽章法草案、不在籍投票法草案、海洋保育法草案，甚至是侵害我國人民的行政措施，如禁止組團到大陸旅遊、簽訂台印勞工合作備忘錄等，陳建仁都不惜一意孤行，「不願看守，就早早離開，留任只是難堪而已。」