不爽遭控性侵！狠夫開車撞入家門　亂刀刺死妻子「兇殘挖心」

▲巴西狠夫馬塞洛在殺死妻子後，殘忍地摘除了她的心臟與其他器官。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西一名丈夫在被妻子指控性侵後，竟突然發狠用車撞壞房子大門，闖入妻子的住所並殘忍地用刀將妻子刺死。令人震驚的是，這名男子在殺害妻子後，竟在現場挖出了她的心臟，並將其他器官摘除。

據《每日郵報》報導，53歲婦人米萊娜（Milena Dantas Bereta Nistarda）在當地2月26日上午9時30分向警方尋求庇護，指控其丈夫馬塞洛（Marcelo Nistarda Antoniassi）經常將她囚禁在家、強迫她發生性行為，還在她的手機裝上定位APP，時時追蹤她的位置。

米萊娜報案4小時後，警方在下午1時30分左右，發現馬塞洛趁著米萊娜獨自在家，開車撞壞家門，並殘忍地將她殺死。警方描述，「這名男子闖入家中後，刺傷了他的妻子，導致妻子當場死亡。嫌犯事後試圖逃跑，但被警方當場抓住。」

報導稱，警方趕抵現場時，馬塞洛正拿著一把刀將米萊娜的心臟挖出，而死者的其他內臟也已被摘除。嫌犯向警方坦承自己殺害了妻子，並要求警方向他開槍。員警和他談了幾分鐘後，他同意放下刀具，跟隨警方前往附近警局，但他拒絕回答任何問題。

據悉，這對夫妻已結婚29年，並育有一名成年兒子。他們的孩子在數月前離開了家，此後馬塞洛對米萊娜的施暴便日益增加。目前，警方已依謀殺罪名對馬塞洛進行逮捕，而他也將在出庭後被還押候審。米萊娜的葬禮將在屍檢後進行。