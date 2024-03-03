邀李鴻源議題探討及經驗分享 　張麗善：打造零碳循經濟先鋒

▲雲林縣政府邀請前內政部長李鴻源就「碳權、有機廢棄物回收、低衝擊開發及治水」等議題探討及經驗分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府主管創新研習課程特地邀請前內政部長李鴻源就「碳權、有機廢棄物回收、低衝擊開發及治水」等議題探討及經驗分享；李鴻源期許雲林成為創造零碳循經濟先鋒，並將影響力擴及全國；縣長張麗善感謝李鴻源前部長分享防洪治水、減碳增滙觀念，協助雲林發揮農業大縣優勢，打造永續環境。

縣長張麗善指出，李鴻源前部長是治水、碳權、有機廢棄物回收、低衝擊開發等方面專家，很榮幸能聘請他跟縣府團隊分享他的專業與經驗，讓縣府團隊邁向聯合國SDGs永續發展目標更加精進，更有能量與能力面對極端氣候及環境變化的挑戰，與風險管控。

張麗善表示，雲林目前仍受到地層下陷威脅，如何防洪治水非常重要，過去李鴻源前部長就提供雲林非常好的建議，甚至去年縣府團隊前往歐洲考察時給團隊很多寶貴提點。今又帶來許多國內外地層下陷治理、防洪治水新觀念與實做經驗，對未來雲林的水資源政策有很大幫助。



張麗善說，雲林在農作、畜牧或養殖產業會產生許多有機廢棄物，如何將包括農業廢水、有機廢棄物有效回收，變成能夠再利用的循環經濟，在未來永續環境、減碳增匯潮流中，發揮雲林長處優點，都是縣府團隊必須學習的課題，感謝李鴻源前部長願意分享他的專業與經驗。

前部長李鴻源指出，地下水長期超抽是雲林縣地層下陷原因，但要農民不抽地下水就必須先提供足夠的灌溉用水，其實生活中有很多的生活污水、農業用水都是可以回收再利用的，從水的角度做通盤規劃，就能減少地下水超抽問題。另外，國內外許多地方針對淹水問題對策，已不再利用工程手段，而是用土地整體規劃角度解決淹水，與水共存甚至還地於河。



李鴻源表示，歐洲在20多年前開始注重碳的問題，國內這2年也開始注重減碳、碳權等相關議題，雲林縣有很多的農業有機廢棄物，以零碳、低碳觀念讓有機廢棄物變成另一個生產線的原料，創造循環經濟。並提到，雲林養的雞都不打抗生素、雲林種的蔬菜都是有機蔬菜，然後把這些產業模式用碳串起來，計算出省了多少碳，算出多少碳費，縣府再把這些東西打包，取得國際認證再把賣掉，這個錢再拿回來雲林縣投資，變成好的經濟循環。

李鴻源進一步強調，他很樂意與雲林縣府一起努力，讓農業大縣富起來，讓淹水問題獲得改善，讓碳足跡降下來，農業污染降到最少，讓雲林成為零碳循環的先鋒，並與其他縣市一起努力，把台灣碳足跡降下來，解決地層下陷問題。

▲李鴻源表示，歐洲在20多年前開始注重碳的問題，國內這2年也開始注重減碳、碳權等相關議題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）