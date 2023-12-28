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大陸 大陸焦點 特派現場

前國台辦主任劉結一任「全國政協發言人」　預計明年兩會亮相

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／翻攝自國台辦網站）

▲大陸前國台辦主任劉結一。（圖／翻攝自國台辦網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸前國台辦主任去年年底卸任後，出任大陸全國政協外事委員會副主任。27日召開的政協會議確定，劉結一擔任大陸全國政協十四屆二次會議新聞發言人，這意味著他預計會在明年3月大陸全國「兩會」上，代表政協主持首場記者會。

據《新華社》報導，大陸政協第十四屆全國委員會第十二次主席會議27日在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。

會議確定，大陸全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為全國政協十四屆二次會議新聞發言人。前次會議新聞發言人由中國公共關係協會會長郭衛民擔任。

公開資料顯示，1957年12月出生的劉結一是北京人，曾在大陸外交系統工作多年，擔任過外交部軍控司司長、國際司司長、美大司司長，外交部部長助理等職，於2009年任中聯部副部長、中國紅十字會副會長，4年後出任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

2017年，劉結一任中共中央台辦、大陸國台辦副主任（正部長級），後於2018年3月接任中央台辦、國台辦主任；2022年12月卸任中央台辦、國台辦主任職務，後出任大陸全國政協外事委員會副主任。

此外，該會議還審議通過了關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。香港《星島日報》引述消息稱，這3名軍工高層捲入火箭軍腐敗案。

除人事變動外，會議研究了召開大陸全國政協十四屆二次會議的有關事項；審議通過了大陸全國政協十四屆常委會第五次會議議程（草案）和日程；原則通過了全國政協2024年工作要點、協商計劃、組織召開專家協商會工作計劃、視察考察調研計劃等。

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