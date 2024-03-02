2024兩會／兩岸敵意螺旋攀升「風險可控」　陸對台施壓恐在520前

▲2024大陸全國兩會即將在北京人民大會堂舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

今年開局至今兩岸對立加劇，隨著大陸全國兩會即將召開，兩岸學者向《東森新媒體ETtoday》指出，針對涉台議題立法可能性不高，目前對台政策都在暖身階段，兩會後至「520」總統就職期間才可能施壓，不過危機可控，整體而言，大陸對台總體方略並未發生變化，民間交流仍會持續推進。

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡儀潔攝）

兩會三大觀察指標

大陸全國兩會召開，台灣需關注什麼？淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳提出三大指標，第一是「3個人」，其中最重要的是大陸國家主席習近平，他已許久未在兩會談論台灣問題，如今面臨選後兩岸新形勢，是否會發表相關講話，若有就是「一錘定音」；若無，則觀察大陸全國政協主席王滬寧和外交部長的講話。

張五岳表示，第二是「訂立新法」，大陸全國人大關於兩岸議題的立法，要麼是「反獨」要麼是「促融」，不過目前看可能性並不高。

張五岳接著說，第三是觀察「兩岸關係」，在大陸全國兩會召開前，中共對台政策都是測試和暖身，都是在醞釀和準備，會議期間將進行第一階段的定調表述，至於可能採取的施壓舉措，一定是在兩會結束後、賴清德520就職演說前出現。

▲民進黨主席暨總統當選人賴清德在進行謝票行程。（圖／民進黨提供）

綠營續執政兩岸再冰凍

回顧2023年的台海兩岸，自新年伊始便有緩和跡象，國台辦主任宋濤多次提到，歡迎認同「九二共識」的有志之士赴陸交流，並積極會見台商台青、台灣宗教、工商團體等，外界形容兩岸關係「春風來了」。

「選擇」也成為大陸對台話語的高頻詞，將台灣2024大選形塑為「戰爭與和平的選擇」。隨著民進黨將展開第12年執政，「台獨金孫」賴清德執政下的兩岸關係惹人擔憂。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，非綠陣營執政是兩岸許多民眾的期待，令台海和平穩定，但賴清德的勝選令這種期待被「潑了一盆冷水」。

從諾魯與台斷交、M503改變航路，到赴陸旅行團無限期暫停、金門漁船翻覆2死，今年兩岸開局就充滿火藥味。李振廣表示，漁船翻覆案可歸為偶發事件，但叫停赴陸旅行團，顯示蔡政府的「手」已經伸到「520」之後，明顯為政治操作。

不過李振廣話鋒一轉稱，對大陸而言，對台總體方略沒有發生變化，民進黨執政為客觀現實，陸方會繼續推動兩岸關係朝正確方向前進，民間交流仍會持續推進。

▲大陸漁船2死案加劇台海緊張局勢。（圖／記者林名揚翻攝）

美中台三角關係

面臨大陸兩會後、「520」前可能的施壓，張五岳直言「我並沒有很悲觀」，一方面因為美中各式溝通管道暢通，習近平與美國總統拜登可能還會進行對話。

張五岳接著指出，另一方面，美台之間渴望並保持常態對話，加上美中「大兩岸」對台海「小兩岸」具有高度制約性，華盛頓在台灣大選後至「520」前高度關注台海局勢，因此相信大陸和台灣就算無良好溝通管道，危機或衝突基本上都是可控的。

上海東亞研究所副所長包承柯則認為，中美在兩國關係已達成最基本共識，即儘管在許多問題上存在分歧，但均不願見衝突發生，從今年以來大陸中聯部長劉建超訪美、外長王毅與白宮國家安全顧問傑克蘇利文(Jake Sullivan)會談，都顯示雙方通過溝通，管控彼此分歧的態度。

包承柯指出，為避免衝突升級，中美在台獨問題上走向「趨同」態勢，前者反對台獨，後者不支持台獨，將最具挑戰性、風險性的因素放在可控範籌內處理，兩國已形成部分共識。

在此背景下，包承柯表示，作為「台獨金孫」的賴清德存在一種選擇，即完全超出中美框架選擇台獨，但在白宮明確不支持的情況下「短期內沒那麼大的膽量」，基本只能在模糊空間里，維持似是而非的政治方向，做小動作推進台獨路線，譬如海域定位等。

值得關注的還有今年11月將舉行的美國大選，張五岳提醒，若前總統川普（Donald Trump）當選，相信對美中、美台乃至全球，都必然是一頭巨大的「灰犀牛」，帶來重大變數。