　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2024兩會／陸GDP增速趨緩約5%　無跡象會拿出「政策火箭筒」

▲▼2023兩會,兩會,大陸兩會,諶貽琴,宣誓,國務院。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸2023全國兩會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會即將登場，2023作為疫後首年，GDP增速達到「5%左右」目標，不過整體復甦仍疲軟，對於新一年目標，外界多認為與去年持平。兩岸財經學者向《東森新媒體ETtoday》表示，沒有跡象大陸會拿出「政策火箭筒」，釋出重大刺激措施，更多會側重營造友善營商環境，吸引投資重振信心。

▲▼北京市景,北京街道,三里屯,大陸經濟 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼北京市景,北京街道,三里屯,大陸經濟 。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸GDP增長趨緩

「要預測大陸新一年的經濟增速，可從三個角度出發」，光谷自貿研究院院長陳波教授分析道，第一是看地方兩會公佈的數值，預估會落在5%左右(按照以往的經驗，大概低於全國各省平均目標增速0.3-0.4%)。

實際上，大陸地方兩會的經濟增長目標，可被視為全國目標的風向球。據官方發佈數據，31個省份中有16個經濟成長目標低於2023年，態度趨於保守；數值落在4.5%至8%區間，其中直轄市天津4.5%最低，海南和西藏最高，均為8%。

陳波接著指出，第二從經濟學者角度來看，大陸去年全面走出疫情管控，按照正常經濟發展規律，應該逐漸回到「潛在增長率」軌道上，僅管其數值究竟為何仍存爭議，但保守估計也會在4.5%以上，因此若以4.5%為基準，2024的GDP增速設為5%較合理，這樣才能大致抵消2022年3%的低增速。

陳波分析，第三角度在於大陸經濟結構調整問題，譬如房地產收縮、出現技術性通貨緊縮（即消費者物價指數（CPI）為負數）等，不管是貨幣還是財政政策，其實還有很大空間，若採取較寬松政策，相信能帶動較大的經濟增長。

總體而言，外界多認為大陸2024年經濟成長目標可能與去年「5%左右」持平，或落在5%以下。其中，國際貨幣基金組織（IMF）預估為4.6%，世界銀行和彭博經濟研究均預測為4.5%；中國科學院預測科學研究中心則認為，增速可達5.3%左右，2024大陸經濟成長將呈現「前低後高」的態勢。

台大政治系教授左正東認為，GDP增速趨緩是所有經濟體均會面臨的問題，5%左右的預估合理，去年的疫後經濟政策仍在調整，包括營商環境等，相信新一年表現會更好，不過官方為增加可信度，提出的目標數值會較為保守。

▲▼大陸經濟,2024兩會,大陸GDP。（圖／記者蔡儀潔製）

2024經濟挑戰和解方

大陸國務院總理李強2月18日曾公開表示，要多做有利於提振信心和預期的事，以務實有力的行動來提振全社會的信心。由此可見，「信心問題」已成大陸官方當前挑戰和破解重點。

左正東指出，大陸如今面臨兩大經濟挑戰，第一為「金融」方面，首先房地產風暴連帶拖累股市，要看金融體制能否健康發展，並透過有效貸款支撐經濟增長；其次是調整政策環境，令更多外國資金投向薄弱的金融市場，「這是最大的挑戰。」

左正東接著指出，第二大挑戰為提振「市場需求」解決就業，外需層面要降低貿易障礙、開發新產品，這涉及在地緣政治風險中，如何減少歐美貿易限制與制裁影響；內需層面關鍵在於重塑市場信心，令企業更敢於投資。

談及2024經濟動能，陳波分析，首先是穩定房市，政府可透過放寬限購、購買原商品房再轉成經濟適用房等方式，消化市場剩餘房產供應，有效提高市場需求；其次是發展「新質生產力」和加大投資「新基建」，加強高科技創新，找到新動能，譬如新能源汽車、5G基站建設、6G開發佈局等；最後是化解地方債務，中央給予更多轉移支付等，解決隱形債務問題。

陳波總結道，相信上述三方面若都取得成效，經濟成長率達到5%不成問題。

至於大陸官方是否會釋出重大刺激措施。左正東指出，近期的大陸政治局會議並未嗅到端倪，加上過去曾採取的「大水漫灌」刺激措施，弊大於利的結果令外界多持負面態度，因此可見，應會延續去年整體經濟政策，從根本性問題入手，營造更友善的經營環境，吸引外商重新回來投資。

對台經濟影響待觀察

大陸經濟表現低迷，許多人認為台灣會因此受益，但左正東指出，情況還不明朗，台灣不一定能承接轉移的產業鏈。

左正東進一步闡述道，首先，兩岸經濟連帶多為單向，且台灣「五缺」（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）問題仍未有根本改善；其次，台灣沒有跟其他周邊經濟體簽訂自由貿易協定，除美國外，出口並不具有優勢，因此台商更可能流向其他東南亞，甚至中南美非洲國家。

上海東亞研究所助理所長包承柯則提出，大陸經濟近兩年出現調整，分為疫後經濟重建和擺脫美國科技制裁，並通過刺激內需的增加來提升經濟的內在動力，當中主要為高科技創新領域和擴大基建投資。

包承柯表示，台商台企集中在電子產業，一方面可找到各自可發揮的領域，特別是汽車電子發展，實際上台商是有機會，關鍵就在於是否能找到更多合作者，「實際上台商的影響力還是蠻大的」；另一方面在基建部分，可聚焦大灣區、長三角規劃，尋找更多合作機會。

ET快訊
Tiny日本AV出道毛片外流　自曝「氣到烙賽」控片商嚴重疏漏
8.5℃強烈冷氣團北北基大雨　明熱如夏「一週四季」下週再變冷
快訊／張育成左斜腹肌嚴重拉傷休息6到8周　無法趕上開季
快訊／受困「李長榮化工儲槽」12小時　48歲男不治
快訊／蘇丹紅毒辣椒粉流竄北部　檢警查扣30公噸帶回5人
憲兵總統府前輕生　12年前同地也有二兵持T91自戕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2024兩會／預料軍費緩增！　解放軍面臨「無人科技戰」改革反思

2024兩會／兩岸敵意螺旋攀升「風險可控」　陸對台施壓恐在520前

2024兩會／陸GDP增速趨緩約5%　無跡象會拿出「政策火箭筒」

132萬存款「忘在銀行20年」　男被行員提醒傻住：以為同名同姓

碧桂園從債務違約到清算申請　恐步上恆大後塵

赴陸旅行團1日開放　李嘉斌：盼陸方開放陸客赴台

50歲媽被改成「女大生」甜笑翹腳：想活出自我　驚艷反轉被讚爆

赴北京首發團降落！旅客嗨喊「好興奮」：最想去故宮

山東男校門口「開車撞學童」！2人死亡6人重傷　疑報復社會

中國2月PMI為49.1　連續5個月落在緊縮區間

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

撞警前超速撞死重機騎士　瑞芳警證實簡嫌連奪2命！

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

2024兩會／預料軍費緩增！　解放軍面臨「無人科技戰」改革反思

2024兩會／兩岸敵意螺旋攀升「風險可控」　陸對台施壓恐在520前

2024兩會／陸GDP增速趨緩約5%　無跡象會拿出「政策火箭筒」

132萬存款「忘在銀行20年」　男被行員提醒傻住：以為同名同姓

碧桂園從債務違約到清算申請　恐步上恆大後塵

赴陸旅行團1日開放　李嘉斌：盼陸方開放陸客赴台

50歲媽被改成「女大生」甜笑翹腳：想活出自我　驚艷反轉被讚爆

赴北京首發團降落！旅客嗨喊「好興奮」：最想去故宮

山東男校門口「開車撞學童」！2人死亡6人重傷　疑報復社會

中國2月PMI為49.1　連續5個月落在緊縮區間

「南台灣小姑娘」離隊23年全說了！爆排擠內幕 蕭玉芬：被關門外天天哭

宅男變柯南！空姐童年霸凌惡夢　委託「復仇服務」呼巴掌

超準心測！憑直覺選出「誰是最蠢的人」　秒測你的真實個性

快訊／受困「李長榮化工儲槽」12小時　48歲男不治

台北福華蓬萊邨「手路菜」　台北花園大酒店東南亞美食登場

限時5天！超商「6大咖啡飲品優惠」來了　黑糖珍奶只要42元爽喝

快訊／張育成左斜腹肌嚴重拉傷休息6到8周　無法趕上開季

台灣史上「最有才華」詐騙仔！　鳳梨王子千字血淚文釣出受害者

日AV女優深田詠美辣跳科目三　瘦成皮包骨粉絲喊心疼

無印良品黃麻購物袋、皮革單肩包縮小太可愛　完全不廢價格更甜

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

50歲媽變成「女大生」甜笑翹腳　大反轉被讚爆

可以娶4個老婆！陸男在非洲當酋長

132萬存款忘在銀行20年　7旬翁：以為同名同姓

爸一直裝窮！他被瞞20年突繼承億萬家產

赴陸旅行團1日開放　李嘉斌盼旅遊健康發展

赴北京首發團降落！旅客嗨喊「好興奮」

天使臉女童一出生就患絕症！平均壽命僅14年

2024兩會／兩岸敵意螺旋攀升「風險可控」

陸GDP約5%　無跡象拿出「政策火箭筒」

山東男校門口「開車撞學童」　2死6重傷

張家界天門山再傳跳崖！男死意堅決千米墜落

陸春節「肛裂」人數暴增！醫：多為年輕人

2024兩會／預料軍費緩增！　解放軍面臨改革

「碧桂園」恐步上恆大後塵

更多熱門

相關新聞

陸全國兩會開放報名　現場採訪為主

陸全國兩會開放報名　現場採訪為主

中國全國人大、政協「兩會」將於下月在北京登場。人大、政協辦公廳今天宣布，歡迎中外記者屆時採訪，會議將以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。

陸2024全國兩會　將於3月4、5日召開

陸2024全國兩會　將於3月4、5日召開

劉結一任陸政協發言人　料明年兩會亮相

劉結一任陸政協發言人　料明年兩會亮相

疫後復甦　哈囉「超級工廠」拚日產4000輛車

疫後復甦　哈囉「超級工廠」拚日產4000輛車

陸全力拚經濟！天津汽車台企「迅速回暖」

陸全力拚經濟！天津汽車台企「迅速回暖」

關鍵字：

2024兩會大陸全國兩會大陸兩會大陸2024兩會2024大陸兩會

讀者迴響

熱門新聞

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

Tiny赴日拍AV毛片遭外流　拍完4個月0片酬

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

55歲黃品源二婚甜曬婚紗照！　緊牽愛妻放閃：遇到想一起走下去的人

巡路員魂斷台62！爸嘆「嫌犯死了」：障都消了

快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

華岡校花「突破人生最大尺度」

快訊／總統府前憲兵舉槍自戕　送醫搶救1小時宣告不治

他詭異發燒半年！醫「1顆藥」抓癌症第4期：都一點一點的

大谷旁藍衣女子曝光　是道奇員工

MG全新入門車售價70萬新台幣有找

即／好冷！氣象署發11縣市低溫特報

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面