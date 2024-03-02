2024兩會／陸GDP增速趨緩約5%　無跡象會拿出「政策火箭筒」

▲大陸2023全國兩會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會即將登場，2023作為疫後首年，GDP增速達到「5%左右」目標，不過整體復甦仍疲軟，對於新一年目標，外界多認為與去年持平。兩岸財經學者向《東森新媒體ETtoday》表示，沒有跡象大陸會拿出「政策火箭筒」，釋出重大刺激措施，更多會側重營造友善營商環境，吸引投資重振信心。

▲▼北京市景,北京街道,三里屯,大陸經濟 。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸GDP增長趨緩

「要預測大陸新一年的經濟增速，可從三個角度出發」，光谷自貿研究院院長陳波教授分析道，第一是看地方兩會公佈的數值，預估會落在5%左右(按照以往的經驗，大概低於全國各省平均目標增速0.3-0.4%)。

實際上，大陸地方兩會的經濟增長目標，可被視為全國目標的風向球。據官方發佈數據，31個省份中有16個經濟成長目標低於2023年，態度趨於保守；數值落在4.5%至8%區間，其中直轄市天津4.5%最低，海南和西藏最高，均為8%。

陳波接著指出，第二從經濟學者角度來看，大陸去年全面走出疫情管控，按照正常經濟發展規律，應該逐漸回到「潛在增長率」軌道上，僅管其數值究竟為何仍存爭議，但保守估計也會在4.5%以上，因此若以4.5%為基準，2024的GDP增速設為5%較合理，這樣才能大致抵消2022年3%的低增速。

陳波分析，第三角度在於大陸經濟結構調整問題，譬如房地產收縮、出現技術性通貨緊縮（即消費者物價指數（CPI）為負數）等，不管是貨幣還是財政政策，其實還有很大空間，若採取較寬松政策，相信能帶動較大的經濟增長。

總體而言，外界多認為大陸2024年經濟成長目標可能與去年「5%左右」持平，或落在5%以下。其中，國際貨幣基金組織（IMF）預估為4.6%，世界銀行和彭博經濟研究均預測為4.5%；中國科學院預測科學研究中心則認為，增速可達5.3%左右，2024大陸經濟成長將呈現「前低後高」的態勢。

台大政治系教授左正東認為，GDP增速趨緩是所有經濟體均會面臨的問題，5%左右的預估合理，去年的疫後經濟政策仍在調整，包括營商環境等，相信新一年表現會更好，不過官方為增加可信度，提出的目標數值會較為保守。

2024經濟挑戰和解方

大陸國務院總理李強2月18日曾公開表示，要多做有利於提振信心和預期的事，以務實有力的行動來提振全社會的信心。由此可見，「信心問題」已成大陸官方當前挑戰和破解重點。

左正東指出，大陸如今面臨兩大經濟挑戰，第一為「金融」方面，首先房地產風暴連帶拖累股市，要看金融體制能否健康發展，並透過有效貸款支撐經濟增長；其次是調整政策環境，令更多外國資金投向薄弱的金融市場，「這是最大的挑戰。」

左正東接著指出，第二大挑戰為提振「市場需求」解決就業，外需層面要降低貿易障礙、開發新產品，這涉及在地緣政治風險中，如何減少歐美貿易限制與制裁影響；內需層面關鍵在於重塑市場信心，令企業更敢於投資。

談及2024經濟動能，陳波分析，首先是穩定房市，政府可透過放寬限購、購買原商品房再轉成經濟適用房等方式，消化市場剩餘房產供應，有效提高市場需求；其次是發展「新質生產力」和加大投資「新基建」，加強高科技創新，找到新動能，譬如新能源汽車、5G基站建設、6G開發佈局等；最後是化解地方債務，中央給予更多轉移支付等，解決隱形債務問題。

陳波總結道，相信上述三方面若都取得成效，經濟成長率達到5%不成問題。

至於大陸官方是否會釋出重大刺激措施。左正東指出，近期的大陸政治局會議並未嗅到端倪，加上過去曾採取的「大水漫灌」刺激措施，弊大於利的結果令外界多持負面態度，因此可見，應會延續去年整體經濟政策，從根本性問題入手，營造更友善的經營環境，吸引外商重新回來投資。

對台經濟影響待觀察

大陸經濟表現低迷，許多人認為台灣會因此受益，但左正東指出，情況還不明朗，台灣不一定能承接轉移的產業鏈。

左正東進一步闡述道，首先，兩岸經濟連帶多為單向，且台灣「五缺」（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）問題仍未有根本改善；其次，台灣沒有跟其他周邊經濟體簽訂自由貿易協定，除美國外，出口並不具有優勢，因此台商更可能流向其他東南亞，甚至中南美非洲國家。

上海東亞研究所助理所長包承柯則提出，大陸經濟近兩年出現調整，分為疫後經濟重建和擺脫美國科技制裁，並通過刺激內需的增加來提升經濟的內在動力，當中主要為高科技創新領域和擴大基建投資。

包承柯表示，台商台企集中在電子產業，一方面可找到各自可發揮的領域，特別是汽車電子發展，實際上台商是有機會，關鍵就在於是否能找到更多合作者，「實際上台商的影響力還是蠻大的」；另一方面在基建部分，可聚焦大灣區、長三角規劃，尋找更多合作機會。