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聯結車「搖搖欲墜」半懸空！如電影驚險場面　消防員垂降救人

記者張寧倢／編譯

美國美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）1日發生驚心動魄的意外車禍意外，一輛大型的半聯結車撞上大橋的外側護欄，車體以傾斜角度卡在橋的結構之間，車頭與拖車幾乎快要分離，懸掛俄亥俄河（Ohio River）上方搖搖欲墜。消防人員以垂降方式救出女駕駛，高難度救援任務宛如電影才會出現的驚險場面。

▲▼美國肯塔基州路易維爾市3月1日，一輛半聯結車在俄亥俄河上方橋樑發生多車相撞事故。（圖／CFP）

▲肯塔基州路易維爾市3月1日一輛半聯結車在俄亥俄河上方橋樑發生多車相撞事故。（圖／CFP）

根據紐約郵報報導，身分未曝光的女性駕駛1日中午時分，開著這輛半聯結車往北行經克拉克紀念大橋（Clark Memorial Bridge），卻在車禍中不慎衝出橋邊護欄。具衝擊性的現場畫面顯示，後半段拖車卡在柵欄與橋面水泥之間，前端的曳引車已經完全掉出橋面之外並懸掛在半空中，看起來岌岌可危，整輛車似乎隨時可能墜河。

擁有6年經驗的男性消防員卡登（Bryce Carden）負責進行救援任務，他從一輛雲梯車緩緩垂降至車頭位置，拉出了女駕駛，整場行動大約耗時40分鐘。卡登表示，女駕駛極度冷靜，「她當時只是在祈禱，祈禱了很多次，而我也跟著她一起祈禱。」

當地消防隊長歐尼爾（Brian O’Neill）也表示，女駕駛非常堅強且振作，但當她的腳跟一站到地上，情緒就瞬間宣洩而出。女駕駛雖然受到驚嚇，但情況穩定，已經被預防性送醫檢查。另有2輛車也涉及了這場重大車禍，其中一名受害者傷勢比半聯結車的女駕駛更糟。事後交通雙向封閉，當局正在設法將聯結車移除，並進一步調查事故原委。

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