參加機器人大賽...高中生機票被蓋「SSSS」全機等他　原因曝光

▲董原暉機票出現「SSSS」4S。 （圖／董原暉提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東高中董原暉、邱慕昀、李晉、李宥緯4位學生，參加「2024 Robofest國際機器人大賽」拿到冠軍，14日返台轉機美國途程，其中董原暉機票被蓋了4個「S」，登機前硬是被地勤攔下，在重新檢查行李等物品後，及時趕上登機起飛，讓全團人員嚇出一身冷汗。

董原暉、邱慕昀、李晉、李宥緯4位學生組隊，以「家居智慧腦」作品，參加「2024 Robofest國際機器人大賽」，在「科學展覽創意賽高級組」奪得冠軍。

14日，他們從加拿大轉機到美國再飛回臺灣，臨登機前，地勤人員發現董原暉的機票被蓋了「SSSS」4個S，海關人員依規定必須要從頭到腳更嚴格的二次安檢，但他卻未被要求執行，海關人員也沒有在他的機票蓋上檢驗章，安全人員於是要他重新做第二次安全檢查，由於飛機起飛在即，等於全機乘客都在等他一個人。還好檢查完畢，登機後飛機即關門起飛。

後來了解，他是被隨機抽中，必須二次安全檢查，這一難得的經驗，也讓他終身難忘。

根據維基百科資料，二次安檢（英語：Secondary Security Screening Selection，縮寫SSSS）是美國運輸安全管理局（TSA）對部分航空旅客要求的額外安全檢查。

雖然TSA宣稱二次安檢的對象是隨機抽取的，但一般認為符合如下特點的乘客很容易受到二次安檢：

• 高風險國家出身的乘客

• 在飛行當日使用現金購票的乘客

• 僅購買了單程機票或當日往返機票的乘客

• 和恐怖分子重名，或位列恐怖分子名單上的乘客

• 經常前往高風險國家的乘客

• 有不良入境記錄

• 有攜帶違禁品登機的記錄

• 證件問題