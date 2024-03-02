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通訊軟體改名「文件傳輸助手」　她被好友騙9年超崩潰：全看光

中國安徽一名女子在微信上被騙。（圖／翻攝自微博）

▲中國安徽一名女子在微信上被騙。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

使用微信時，要注意是否為真正的官方帳號，因為很有可能遭到有心人士冒名使用。近日中國安徽一名女子在微信上使用「文件傳輸助手」，沒想到竟然是好友假冒，不僅將名字改成「文件傳輸助手」，甚至連頭像都跟官方帳號一模一樣，這一用就用了9年，這段期間女子絲毫沒有察覺不對勁，身分證、視頻等較私人訊息都傳給了這名「偷窺狂」，事件一出讓網友炸鍋，直呼太扯！

綜合陸媒報導，女子自稱是一位電影博主，在2015年時出於工作的原因將其加為好友，但因為自己好友較多所以沒改備註，這卻成了嫌犯的漏洞。女子也表示，自己當時剛使用微信，還不太了解相關功能，要用「文件傳輸助手」時，竟跳出來兩個，於是她選擇了其中一個用到現在。最近，這個「文件傳輸助手」的帳號發了兩條朋友圈，且對方的暱稱竟改成「文書傳瑜助手」，這時女子才發現異常，趕快報警及通知微信客服。

女子表示，她平時經常向「文件傳輸助手」發送一些比較私密的訊息，例如身分證和照片等，但這些訊息卻被這位假冒者所窺視。更令人氣憤的是，這已經持續9年之久，她不斷向這個帳號發送這些訊息，但假冒者從未提出任何警示或警告。女子不禁懷疑，這名假冒者可能一直在偷窺她的朋友圈和私人訊息。

此外，女子指出，對方並未拿自己的照片或證件辦理貸款，網路上也沒找到相關個資被洩漏的證據，但她決定報警，警方卻表示沒有明確的違法行為，也沒有技術手段可以找出假冒「文書傳輸助手」本人。女子只好向微信客服投訴尋求協助，事後這名用戶帳號遭到封禁，之前發送的訊息也無法看到了。針對此事，騰訊官方客服表示，如果核實到違規情況，會對帳號進行處理，並會通過各種手段保護用戶的隱私，對於該問題會進行反饋並改進。女子事後強調，她報警的目的並非追究責任，而是希望能找到這名假冒者，以防止任何財產上的損失。

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