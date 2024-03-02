吳思瑤稱「總統任命基金會執行長」　王鴻薇轟：架空董事會同意權

▲立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

財團法人台灣民主基金會預計3月改組，依照過往案例是由立法院長兼任。國民黨立委王鴻薇聲稱民進黨將「卡韓」，更指基金會是綠營小金庫，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤2月29日表示，「基金會執行長過去都是由總統來任命指派，希望未來董事長能依照慣例」，對此，王鴻薇2日痛批，民進黨不只要架空董事長人事權，也要架空董事會的同意權。

王鴻薇指出，台灣民主基金會組織章程第十七條規定，執行長由董事長提名，經董事會同意，並受董事長指揮、監督及綜理本會所屬會務，並對董事會負責。她質疑，「請問哪裡有提到總統？到底是不識字，還是根本沒讀書？」更讓人無言的是，董事席次一半以上是政黨代表，由各政黨不分區立委席次比例分配，代表基金會同意權是以立法院為基礎，而不是總統。

「民進黨不只要架空董事長人事權，也要架空董事會的同意權。這不只卡韓，也要卡基金會，佔著小金庫不放手。」王鴻薇開轟，這就和過去八年，民進黨把立法院變成行政院立法局一樣，想推的政策和法案、想指派的人，甲動、表決就會過，綁架、架空整個立法院，把國家當他家。

至於民進黨說要「依照慣例 」，王鴻薇狠批，這真是幽默感十足，過去八年，破壞慣例和法治最嚴重的就是民進黨。過去有一個反質詢和騙神明的行政院長，未來還有一個把憲法當災難的總統，且光監督在野黨的行為，全世界沒有一個民主國家有這種「慣例」，還好意思說自己「民主進步」，難怪台灣政治反串娛樂節目做不起來，因為民進黨就天天在反串。