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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

奔立院找韓國瑜談建設　謝國樑：相信韓院長可以幫助基隆

▲▼基隆市長謝國樑拜會翰國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲基隆市長謝國樑拜會翰國瑜。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

基隆市府與NET在東岸商場產權爭議未歇，基隆市長謝國樑今（29）日下午4點到立法院找立法院長韓國瑜，不過會前謝國樑受訪時未談及基隆東岸廣場爭議，僅表示有些綠營議員的質疑不是事實，將再請基隆市府發言人說明。最後謝韓閉門約30分鐘，但會後兩人均未發表談話。

▲▼基隆市長謝國樑拜會翰國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

謝國樑表示，今天特別來拜訪韓國瑜，是為了爭取基隆重要的市場改建計畫，因為韓國瑜過去在台北農產運銷公司的相關經驗，很適合基隆來積極爭取，難得有機會跟國會議長就基隆的重大建設進行意見交換。

謝國樑說，基隆重要的市場需要改建，包括信義市場、成功市場、仁愛市場、富貴市場等，這些市場現在都是老舊不堪，「不論是韓院長或韓總身分」，以過去的經驗都可以幫助基隆，韓對基隆也很友善。

媒體詢問，因基隆市政府與NET爭議鬧得沸沸揚揚，基隆市議會臨時會下周一開議，民進黨議員要求謝國樑說明清楚。謝國樑回應，他是市長，去議會是他的工作，今天主要拜會院長，對重要建設進行交流。

謝國樑說，大約在2月1日立法院長選舉過後不久，他就有跟韓國瑜辦公室表達恭喜，並表示基隆有很多重要建設，希望能用基隆市長身分來拜會韓國瑜，向韓請教，有一些也是韓國瑜的專業，希望韓給建議、指導。 

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