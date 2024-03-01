中國火箭飛越台海上空　王鴻薇轟：選前國家警報、選後歲月靜好

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

中國大陸昨（29日）晚間於西昌發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，利用長征三號乙運載火箭發射「高分15號」衛星，路徑越過台灣上空。不過，此次沒有像1月9日中國發射長征二號丙運載火箭一樣發出國家級警報，引發國民黨立委王鴻薇批評，「民進黨就是選前國家警報、選後歲月靜好。」

對於中國大陸於西昌發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，國防部指出，其路徑經台灣中部朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害，國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。

王鴻薇1日表示，國防部昨日晚間9點發布新聞稿指出，中共執行運載火箭搭載衛星發射任務，對台灣地區無危害。但她查詢國防部新聞稿，今年至今中共發射火箭經過台海周邊共有5次，其中1月9日和2月29日進入我國防空識別區=（ADIZ）。

王鴻薇指出，1月9日總統及立委大選前2天，國防部大動作對所有國民發布「國家級警報」簡訊，幫民進黨賣了一大藍芒果乾，也幫「泣德」止住了眼淚。但昨日中共的火箭，同樣的基地、同樣的目的地、同樣位於大氣層外，也都經過ADIZ，卻皇城內一片祥和。

王鴻薇質疑，若依照國防部的說法，當時可能會發現不明物體，這次不會有嗎？不明物體會選時間掉嗎？還是中共有和民進黨講好不會掉？痛批「民進黨就是選前國家警報、選後歲月靜好。」