國3小貨車掉落鋁梯！2車閃不過慘了...1翻覆1爆胎

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！今(23)日上午10時47分，一輛自小貨車後車斗載著一支大型鋁梯，行經國3北向193.6K和美路段時，因風勢過大，鋁梯被強風吹落內側車道，造成2輛自小客車行經時不慎輾壓，分別造成爆胎及翻車意外，所幸駕駛皆無受困或受傷情形，事故發生後一度造成後方回堵，國道七隊據報後緊急前往掉落物，於11時07分排除。

▲國3發生鋁梯掉落事件，造成2車爆胎翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

國道七隊初步調查，國3北向193.6K和美路段，上午10時47分有兩部車壓到掉落物鋁梯，導致一車爆胎、一車翻車意外，據悉因為風大，一部貨車後車斗的鋁梯遭吹落，導致事故發生。

國道七隊遂派遣巡邏車及工務段前往查處，巡邏車於11時05分抵達，內側車道有鋁梯掉落路面，無人員受傷，至於掉落鋁梯車輛駕駛自行聯繫快官分隊後下和美交流道，所幸無人員傷亡。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側，高速公路裝載貨物掉落致肇事將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處駕駛人9,000以上18,000元以下罰鍰，如造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行安全，將以公共危險罪嫌從嚴究辦。