愛車爆胎深夜「機車道龜速慢行」　警巡邏聯手熱心老闆解圍

▲枋寮警分局石光派出所警員鄭富翔、吳宗憲協助林男更換輪胎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子日前晚上駕駛自小客車行經屏東縣佳冬鄉中山路段時，車子右後輪突然傳出一聲巨響，他趕緊開啟故障警示燈後，慢速行駛於機慢車道，警方巡邏發現，上前詢問原因，發現輪胎爆裂，繼續行駛會有危險，正當要以手電筒照亮協助更換輪胎時，一名保養廠老闆也經過也下車幫忙，順利更換輪胎繼續行程，讓他非常感激。

枋寮警分局石光派出所警員鄭富翔、吳宗憲日前執行巡邏勤務，行經佳冬鄉中山路路段時看到前方一部車輛打著故障警示燈慢速行駛於機慢車道，警方上前瞭解情況。

林姓駕駛回答「剛剛車輛開到一半，車子右後輪突然傳出一聲巨響」員警聽聞後便立即向附近住戶借用千斤頂查看車況，打開手電筒一照發現右後輪已經爆胎，繼續行駛可能造成危險，建議更換備胎。

員警正著手準備協助他更換備用輪胎時，恰巧一名汽車保養廠老闆路過看到此情況也停下車幫忙，警方與老闆順利地協助車輛更換輪胎，後續也請他前往保養廠補胎詳細檢查車輛，讓他非常感激。

枋寮分局長林俊雄肯定石光所同仁在勤務中及時協助需要幫助的民眾，為民服務的善行值得肯定及讚許，也提醒民眾上路前要詳細檢查車輛狀況並定時保養愛車，可避免突發事件發生，確保安全。