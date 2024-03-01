桃警今起啟動交通大執法為期10天　守護行人安全、防制交通事故

▲桃園市警局今天起展開「交通大執法」為期10天，各分局於轄區易違規熱點進行執法勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於近期全台各地發生多起行人被撞意外，警政署分析交通違規為交通事故之重要肇因，為減少民眾酒後駕車、闖紅燈、超速、不停讓行人等重大不安全駕駛行為，桃園市警局於今（1）日起進行為期10天「交通大執法」勤務；市警局交通大隊大隊長鄭文銘指出，各項交通執法目的在防制交通事故發生，首重成效而非績效，以保障民眾行的安全。

市警局表示，今天起至3月10日為期10天「交通大執法」勤務，主要針對酒後駕車、闖紅燈、超速、不停讓行人、無號誌路口未依標誌、標線、號誌停車再開等重大不安全駕駛行為進行取締。

▲桃園市警局今起展開「交通大執法」，警方於轄區交通易違規熱點進行重點取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局交大大隊長鄭文銘說，其中「未禮讓行人」取締工作已列為持續性重點勤務，統計自去年1月至今年1月「未禮讓行人」共取締計1萬3,772件，較前年（2022）年同期取締計2,845件，增加1萬927件，成長384%。

另依道路交通管理處罰條例第44條規定：「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。

▲桃園市警局今起展開「交通大執法」，各分局於轄區交通易違規熱點執法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，因而肇事致人受傷或死亡者，處新台幣7,200元以上3萬6,000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照；針對酒駕再犯為酒精成癮高風險族群，重複酒駕者，酒癮高達63%，為有效防制酒駕行為，交通部公告新修正的《酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法》，將原本酒駕受吊銷駕駛執照處分達3次以上，於重新申請考領駕駛執照前應接受酒癮評估治療規定，修正為曾酒駕遭吊銷駕照2次以上者，就要接受酒癮評估並完成治療，並自3月1日起實施。

鄭文銘強調，桃市警局將持續檢討交通執法策略，並以滾動式調整勤務作為，針對各重點路（時）段，強化執法能量。各項交通執法目的在防制交通事故發生，首重成效而非績效，以保障民眾行的安全。