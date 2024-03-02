專案報告名稱源自海巡署？　高金素梅轟管碧玲：先刮刮自己鬍子

▲立委高金素梅。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

內政委員會召委高金素梅下週將邀請海洋委員會及大陸委員會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專案報告，但海委會主委管碧玲表示，不接受該專案報告名稱，因為那是違背事實的名詞定位。對此，高金素梅在臉書回擊，「那是源自於海巡署2月22日直播記者會的名稱，請管主委先刮刮自己鬍子。」

內政委員會召委高金素梅日前安排3月4日將邀請海洋委員會及陸委會，就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專案報告。但管碧玲1日表示，他們不接受內政政委員會排定專案報告的名稱，因為那是違背事實的名詞定位，堅持回歸執法權的堅持，報告名稱是《海洋委員會海巡署針對「113年 2月 14日取締大陸籍快艇事故案」專案報告》。

對此，高金素梅1日晚間表示，內政委員會安排海洋委員會針對「金門撞船案」專案報告，但管碧玲卻坐在立法院院會首長席上發文「不接受內政委員會專案報告的名稱」，並將書面報告自行更改名稱，該做法前所未見，傲慢無比。

高金素梅指出，內政委員會安排專案報告名稱，源自於海巡署2月22日直播記者會的名稱「0214金門海巡隊CP1051艇與大陸漁船碰撞案記者會」，開轟「請管主委先刮刮自己鬍子。」