舒服≠快樂！人生成長和有意義的事「都不在舒服的那一邊」

▲追劇很舒服，卻沒辦法讓人生因此變得有意義。（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／路克．馬瑟斯 (Luke Mathers)；譯者／屈家信

摘自／大田出版《逆習慣：好奇心改變一切》

我的朋友麥可‧迪桑提經營一間教導惜福的工作室，他也出版了一本書，書名是《新人類崛起》（New Man Emerging）。他覺得無論時間長短，讓自己處於舒適圈是一種奇怪的習慣。他說：「人們很少去思考為了活在自己的舒適圈裡，已經付出多少代價。最終卻發現我們的舒適圈並沒有真正讓人感到舒服自在。」

大多數人都覺得舒服是件好事。如果舒服是你追尋的目標，那就去追尋吧。但是必須知道舒服並不是快樂，舒服並不是成就，不是心滿意足，不是成長或有意義的人生。舒服就只是舒服而已。而快樂、成就、滿足、成長或有意義的人生等所有其他事情，都在不舒服的那一端。

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躺在沙發上連續追好幾集的《冰與火之歌：權力遊戲》的確很舒服，但如果想讓人生更充實更有意義，最好把電視關掉，別再沉迷於另一個世界的隱晦情色畫面中。從沙發上起來，去做點不怎麼舒服的事。活著的感覺就是去感受不舒服，不停地成長，不斷地改變。不痛不癢無法讓人改變。

大衛‧哥金斯是逃脫舒適圈的大師。他投身於軍旅中的日子超過二十年，曾經在伊拉克和阿富汗服役。是目前美軍歷史上唯一完成海軍的海豹突擊隊（包含兩次地獄週訓練）、陸軍的遊騎兵和空軍的戰術空管三項精英訓練科目的人。

自從2015年從部隊退伍後，他跑過超級馬拉松賽，完成了長距離單車賽，同時出版了關於自己的書。他幫助數百萬人得到好奇心，從原本預設的舒適迴路中走出來，邁向一個能蓬勃發展的新世界。

哥金斯將人類的不自在活出了藝術，他的習慣迴路走在少有人走的路上，讓一切事情變得不平凡。

★本文摘自大田出版《逆習慣：好奇心改變一切》，作者路克．馬瑟斯 (Luke Mathers)。你要如何發現那些不再幫助你的「習慣」？你要如何找出「習以為常」的模式正在侵蝕你的成長？《逆習慣》提供一種充滿趣味、非批判性，但又能發人深省的方式，引導讀者重新思考自己行為背後的真正原因。