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買不停又捨不得丟！新年斷捨離醒覺：真正的好東西，一個就夠了

▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

▲在斷捨離的過程發現，有時候捨不得丟，真正的原因是我們並不確知手上有的東西，其實不夠好。（示意圖／unsplash）

文／褚士瑩
摘自／大田出版《1年計畫10年對話

在我心目中，有個完美的衣櫥的意象，就是衣櫃打開來以後，看到的就像在電影場景當中看到的007特派員那樣，掛著五套清一色的黑色西裝，多麼清爽，多麼帥氣！

但是現實生活當中，我衣櫃裡面的西裝，有冬天穿的（除了厚毛料的西裝之外，還有好幾件各式各樣的長大衣、駝色的毛氈風衣、英倫風的雪雨衣），夏天我則是偏好Seersuckers的淺藍色系直條紋，是夏天專屬的（就有五、六件之多），還有粉色系是春天穿的，還有秋天穿的。除了這些正式的西裝外，還有牛仔的，也有沒有釦子的，運動服衣料的⋯⋯老實說，我的衣服多到什麼程度呢？如果我每天有意識地換穿一件不同的衣服，一整年下來肯定不會有兩天穿重複的外衣。

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雖然理智上明白斷捨離的概念，但是當我的指尖滑過一件又一件的西裝時，我仍然無法下定決心要丟棄哪些，因為某一件「說不定哪一天」會有特別適合的場合，而哪一件又有特別的回憶。

我的行動，顯然還跟不上我的心靈。

為了要強迫自己的心靈跟上，於是，我做了一個奇妙的決定，一個行動——訂製一套新的西裝外套。

這樣聽起來很奇怪吧？不是丟東西都來不及了嗎？怎麼又會去買了新東西？

但是這一次，我不是買一般的西裝外套。我在生日的那一天，走進在波士頓精品地段的亞曼尼店裡，到了迴旋樓梯的頂樓，讓事先約好的義大利裁縫，為我量身訂做一套高級亞曼尼西裝，這中間經過了三個月的時間，三次試穿調整。這套西裝的代價當然不菲，但是非常值得。

西裝成衣無論是什麼名牌，什麼高級的質料，因為畢竟是成衣，所以多多少少總有一些缺點，像是袖子短了那麼一點點，花色拼布有那麼一點點不對，因為總是有一點什麼，我發現這是為什麼我會不斷去買下一套西裝的原因，就是因為這些缺點，帶來渴望跟不滿足，我心裡其實一直希望我的下一套西裝，能夠再更好一點。

但是結果是，下一套西裝，雖然沒有了前一套的問題，但是總會有另外新的問題，像是腰身太寬，或是下襬有些過長。

但是自從擁有一套「每一個細節都適合我」的亞曼尼西裝開始，我無法再忍受回頭去穿架上那些「總是有什麼細節不適合我」的西裝，突然之間，我對於去除那些我不想要去穿的西裝，再也沒有先前的障礙了。

原因很簡單，我以前之所以會一直買西裝，是因為我之前的西裝都不夠好，一旦我品嘗到真正的「適合」之後，就再也不會想買了。

▲▼ 西裝,領帶,科技。（圖／Pixabay）

▲訂製一套真正合身的西裝，。（示意圖／Pixabay）

從此以後，如果我需要新的西裝，我就會等到當年生日的那一個星期，去亞曼尼量身訂做一套新的西裝，因為很適合我，我也很喜歡，所以無論到哪兒我總是穿著那一套，一點都不會覺得自己老是穿著重複的同一套衣服。

我衣櫃裡的西裝不知不覺，變得越來越少。跟身邊還是總在買新西裝的朋友比起來，我的置裝費，其實比他們都要低。

原來有時候捨不得丟，真正的原因是我們並不確知手上有的東西，其實不夠好。而真正好的東西，只要一個就足夠了。這個對於衣服的想法，逐漸影響我，變成了我對其他事物的價值觀。

▲▼1年計畫10年對話：預約10年後的自己，需要年年實踐與更新。（圖／大田出版）

★本文作者褚士瑩，摘自大田出版《1年計畫10年對話：預約10年後的自己，需要年年實踐與更新（實現目標暢銷版）》，原文篇名〈今年我要捨棄廢物：從整理行李看自己〉。

「你下定決心新的一年開始，要改變10個壞習慣，學好英文，存錢，交新朋友⋯你今年要比去年更好，但每年計畫老是NG，重來、失敗、無法實現⋯。這本書分享我如何擬定讓生命發生改變的計畫；我的計畫，不會是你的計畫，但把你的目標個人化數量化，完成機率大大改變。每年給自己一份不失敗的生活提案，5年後，10年後你會發現，意想不到的禮物太美妙。現在的我，已經活成自己了嗎？生活是一條看不見盡頭的道路，但我們可以與自己對話，親手建造10年後的自己！」

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褚士瑩斷捨離衣櫃斷捨離西裝購物成癮大田出版

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