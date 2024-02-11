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擁抱「生命中的如果」2024猶豫是否待在舒適圈？諮詢師：先跨出去才知道該怎麼辦

▲女性,旅行,散步 。（圖／unsplash）

▲二十到六十歲的人生中段就是種種的「If」（如果）！諮詢師建議，人們在這段期間要做的是不斷地累積晚年可以享受的經驗，而不是將這段時間一直浪費在擔心之上。（示意圖／unsplash、Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

年輕時寫言情小說，現在則以靈媒、心靈諮詢師與講師等身分，為迷惘的朋友指點迷津的Ruowen Huang，頭銜雖掛著看似奇幻的靈媒，但Ruowen Huang持續鼓勵大家以「踏實的生活」、「愛自己」為出發點，增進她口中的靈性，並以自身經驗帶著自己的孩子與讀者、網友認識自己，進而一一解惑自己對心靈、自我認同與關係等煩惱。著有《你，是自己的鑰匙》、《愛自己，只是一個開始》、《處理自己的否定句》等書的她，前陣子再度推出《生命的中間，是如果》，講述種種「跨出舒適圈，擁抱生命中的『如果』」的故事。

「The middle word of 'life' is 'if '.」——生命的中間字叫如果。Ruowen Huang認為，這句話得要用英文寫，因為這個句子不適用於中文，只有英文字面才有這樣的意義。「Life（生命）」的中間兩個字母 「if」剛好是「假設、如果」的字義，因此翻譯成中文就是「生命的中間字叫如果」。「這是我年輕的時候在酒吧裡看到人家寫在廁所門上的一句話。當時的我覺得這句話有點深奧，雖然看不懂意義，但這句話卻從此深植在我的腦海裡，後來我花了許久的時間才真正地了解它的含義。之所以提到這句話，是因為有許多人來找我諮詢時，常常不知道自己的人生功課是什麼，也不知道自己是誰、想要成為什麼，甚至感覺自己完全地迷失在人生的道路上。」

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▲▼旅行,公路,車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

很久以後，Ruowen Huang明白，「If 如果」指的是許多未知的答案，那麼稱為「Life 生命」的人生旅程中應該都是滿滿的未知數。這也表示如果在人生的路途上感覺惶恐不安又不知所措的話，那全都是很自然的反應，而不是因為你身上出了什麼問題，也不是你真的笨到搞不清楚狀況，所以才無法理解生命的意義，而是「生命中本來就應該充滿許多的假設，唯有試過之後才會知道該怎麼辦」。

「我想進一步用數學的計算方法來跟各位討論生命的話題。」Ruowen Huang解釋，假設一個人可以活到八十歲，就以「LIFE」（生命）分別切割成四個單字「L、I、F、E」，也就是每個單字平均二十年左右，那麼就會發現，人的一生大致可以分為四個階段。

L：Learning
I：I
F：For
E：Excellency

在第一個階段（零到二十歲），暫且稱為學習階段，也就是「Learning」。這個階段的人總是似懂非懂，所有的事物對一般人來說，都必須要學習才能上手。

「在晚年的六十到八十歲這段期間，我用「Excellency」（傑出）來做為代表，也就是走過一生的你不管面對到什麼境況，無論好壞都有一定的經歷與體驗。為了累積這樣的經驗，你的人生中半段，也就是二十到六十歲這段期間，便是你不斷藉由練習以達到傑出的效果。」

▲▼幸福,生活習慣,運動,旅行。（圖／pixabay）

也就是說，二十到六十歲的人生中段就是種種的「If」（如果）！人們在這段期間要做的是不斷地累積晚年可以享受的經驗，而不是將這段時間一直浪費在擔心之上。「但如果你希望在晚年成為擔心高手就另當別論囉，因為所謂的Excellency也可以是在不好的事情上很『傑出』，只要你在人生的中段有不斷地練習的話。」

如果再將二十歲到六十歲分成兩個階段，那麼「I」與「F」則各佔二十年。也就是說，「I」所代表的二十歲到四十歲之間應該以「I」（我）做為主軸，去思考自己想要什麼、是誰，這是人們在這段期間最常遇到的問題。Ruowen Huang表示，「所以我總是鼓勵人們在這段期間大膽嘗試、勇敢冒險，因為這可以幫助你更清楚地了解自己的未來要走往哪一個方向。當人們回顧過去時，也會發現自己在這段時間裡似乎花了很多時間與精力在探索和了解自己。如果按照這樣的發展，到了四十歲時，人們會對自己的人生有較為明確的想法。當然，也有許多人認為自己即便到了四十歲還是一無所知，這取決於一個人在二十歲到四十歲這段期間是否願意嘗試許多不同的事物。如果人們理解生命中總是充滿「如果」的話，那麼就得不斷地挑戰自己的舒適圈，才能把浮動的變數變成已知的定數！」

假設人們照著完美的鋪陳，在四十歲的時候找到自己，那麼在四十到六十歲這段期間則可以將重心放在「F」，也就是「For」（目的、角色）之上，也就是你為了什麼而活，又為了什麼而存在。當一個人找到自己的時候，才會有慾望想要知道自己能夠為社會貢獻些什麼，又或者是為群體做些什麼。也正因為了解自己的能力，所以了解自己應該在這個世界扮演什麼樣的角色。這也是為什麼人們往往在過了四十歲之後會開始不滿足於現狀，總想要為自己的人生尋找存在的意義，也想要找到更廣大的目標，所以對於找到自己定位的人，在這段期間會想要向外延伸，觸及更廣大的層面。

▲▼幸福,生活習慣,運動,旅行。（圖／pixabay）

這些，即是Ruowen Huang對於「The middle word of 'life' is 'if '.」這句話的理解和領悟。「我想透過這句話讓大家知道，不管你在人生的任何階段，都有辦法創造出自己的未來，但這必須建立在了解自己的基礎上。」

「任何人都沒有辦法在缺乏自我認同的情況下找到自己！」Ruowen Huang直言，因為他們會不斷地活出他人為他們模擬出來的生活模式，而不是自己真正想要的人生。她希望藉由這句話「The middle word of 'life' is 'if '.」來讓各位有更深層的思考：如果生命是充滿假設的，那麼即便你不知道未來在哪裡也是OK 的；如果你願意為自己的生命不斷地探索與挑戰，從學習、找到自我、觸及更廣的層面到擁有任何你想要的智慧，那麼你的未來自然會成為你最想要的模樣。

《生命的中間，是如果：靈媒媽媽的心靈解答書5》

▲▼ 生活,運勢。（圖／時報出版提供）
作者：Ruowen Huang
出版社：時報出版
出版日期：2023/09/05
ISBN：9786263742512

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