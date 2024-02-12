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「新年新希望」為何總失敗？清單幾乎每年一樣　4步驟重定不NG目標

▲▼過年,計畫,新年,願望,筆記,行事曆。（圖／翻攝自pixabay）

▲每年都訂下類似的「新年新計畫」，為什麼容易失敗呢？（示意圖／Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

新的一年開始，人們總會許下「新年新希望」，不過也有不少人的新年計劃總是失敗，甚至每年的「清單」都差不多，實現率卻超低，原因到底出在哪呢？作家褚士瑩撰寫《1年計畫10年對話》一書，提出幾個常見的失敗原因，並分享訂新年計劃的4個步驟，陪讀者重新定出可行的目標。

為什麼「新年新希望」經常半途而廢、無疾而終？褚士瑩在書中分享幾個觀點，可能是很多人失敗的原因。一次他看見一位朋友，8月在臉書分享，「年初許下夏天前要瘦下10公斤的目標，現在我只剩下20公斤要減了⋯⋯。」他馬上聯繫這位朋友，詢問他當初寫下的新年目標，不外乎包括「減肥、酒少喝一點、戒菸、多運動、多存錢、減少卡債⋯等」。

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再仔細詢問「這張清單跟去年有什麼不同？」其實這張新年目標，「幾乎每年都長一樣」、「因為都沒有實現啊」，讓朋友也笑得很尷尬。

●「太籠統」導致高失敗率

褚士瑩提出幾個新年計劃可能失敗的原因，第一是「太籠統」，很多人為了身體健康會定下一些目標，卻用非常籠統的方式來許願，等於沒有意義。以戒煙來說，較有可行性的計畫可以是，「我想從每天2包香菸，減少為每天抽1包香菸」，來取代籠統的說「要戒菸」，「畢竟如果一天習慣抽40支香菸的人，突然要變成一支香菸都不碰，失敗的機率當然是很高的。」

●「太普通」導致實踐率低

第二個原因是「太普通」，新年計劃說「要減肥」的人非常多，但這麼普通的願望，因為不夠特別，也導致很多人只是想想，就不想做了。他認為，與其說「多運動」，不如更明確地說「加入健身房」，或是更進一步將目標定為「明年元旦要參加超半馬路跑，25公里完跑」。

●不必等到「新年」才開始

第三個原因是，很多目標其實不必等到「新年新希望」。舉例來說，每到新年，健身房運動器材上的人都會增加，這些都是立志定下要減肥、要更健康的人；卻因為目標一下子訂得太高，很快就會因為挫折而放棄。

他認為，受到「新年新希望」這句話的制約，所有想做的事情都累積到新年一口氣開始，也是容易失敗的原因。在新年來臨，突然要多花時間跟家人相處，又要花時間運動；或是要開始學習理財的同時，同時又要戒菸；可能還要面對處理一堆卡債、生活瑣事，變得壓力更大而又想抽菸，讓計畫很容易就失敗了。

●學習聆聽自己的內在節奏

另外，現代人凡是強調「效率」，但褚士瑩認為「聆聽自己的生活節奏」相當重要，例如現代人被作息常識制約，一天只能在晚上睡6到8小時，彷彿比這個數字少就是失眠，比這個數字高就是嗜睡；加上一般上班族也總是一周工作5天，休息2天。

但這節奏如果真的有效率，每個周一上午8點在捷運站裡，一張張上班族的神情，也就不會如此疲憊。他提到，每個人的需求、生命節奏本來就都不大一樣，有人喜歡清晨4點早起，有人只喜歡上夜班，「傾聽自己內在的韻律，才能把日子過好。」

●重新定義「真正的效率」

此外他認為「真正的效率」是去餵養、豐富生命，去做真正想做、值得做的事；而不是要求自己像機器一樣，高效率達成各種任務，做一堆自己根本不想做的事。就如同買東西，雖然一口氣買整打或許比較便宜，但「一點都不想要的東西，即使一個都嫌多。」

如何訂下「新年計劃」？褚士瑩在書中提供4個步驟建議：

第1步：不要受限於「十」這個數字，而是很自由地想，接下來的一年中，如果什麼都可以的話，你想要完成的事情一共有哪些，請列出一張清單，內容越詳細越好，越明確越好，即使二十項、三十項也沒有關係。

第2步： 這些事情當中，是否有些在一年之後，有做到也可以，沒做到也沒關係的事情？如果有的話，請把那些項目劃掉。 

第3步： 在剩下的清單中，請刪去那些雖然想做，但是自己心知肚明，一定做不到、或是不去做的事。 

第4步： 剩餘的清單裡，有沒有哪些事就算沒有人規定，我也非做不可，就算沒人注意到也沒關係，因為這些事情對我來說很重要？挑出這些事情來，放到最前面。

（摘自大田出版《1年計畫10年對話：預約10年後的自己，需要年年實踐與更新》，作者褚士瑩。）

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