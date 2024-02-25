新年計劃總有「學英文」？作家：一直學不好的人，其實根本用不到

▲很多人說要學英文，實際上不清楚背後的動機。（圖／達志／示意圖）



文／褚士瑩

摘自／大田出版《1年計畫10年對話》

學英文看起來比較高尚？一直想學英文，卻一直學不好的人，我想問一個問題：「你到底學英文要幹嘛？」去補習班念了那麼多年，繳了那麼多的學費，但是你的工作，真的有需要用到英文嗎？學英文對於你的生活有實質的意義嗎？

我之所以會這麼問，因為我遇到過很多根本就沒有要出國，也用不到英文的人，但是一天到晚都孜孜不怠想要學好英文，卻沒有去想清楚，自己為什麼要學好英文背後真正的動機是什麼。

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一個生活重心在台灣的人，如果要學語言，英文應該不是首要之選，台語或客語相對來說，在台灣日常生活都是比較有用的，如果這兩個方言跟英文都一樣不流利的話，為什麼不想加強台語或客語，卻選擇英文、日文？老實說，越語或印尼語，可能對你來說都還比英文有用吧？

請容許我大膽地假設：會不會是因為你很自卑，覺得很會說英日語的人比較厲害？覺得比較高尚美好的生活，都是要用英文來表現的？但是說台語、客語、越南語、印尼語、泰語、菲律賓語，這些任何一個語言在台灣的實際使用人口，都比英語、日語使用人口多的語言，卻比較「沒水準」？

如果真是如此，那麼「學英語」的動機，可能早已經脫離學習語言本身的實用意義了，而是透過學習，反應一種對心目中高尚生活的嚮往。

如果學英文真正的目的，是希望成為一個更高尚的人，那麼就不應該從學英文開始，因為英文作為一門語言，不會讓你增加生活品味，不會讓你的個性變得更陽光，也不會讓你思想自由、心胸開闊。如果嚮往的是那些美好的生活品質跟個人特質，那就應該從直接學習加強自己生活品味開始，而不是從美國俚語五百句。

我一個住在高雄的朋友，跟我說他之所以跟高中死黨疏遠的原因之一，是因為有一年暑假，這同學去美國遊學才三個禮拜，回來以後就變了一個人似的。「啊！高雄太熱了，美國都不會這樣，我好不習慣呵！」「我想去shopping mall，現在有週年sale，you know……」

我對這朋友心裡忍不住暗罵：「對啦！最好你去美國三個禮拜，回來就水土不服，中文也都忘記，那麼厲害的話，怎麼不會整句用英文說來聽聽看⋯⋯」

兩個人的友誼從此就跟先前不再一樣了。但是那個高中同學，卻從此都沒有再變回來，後來找到一個也跟他一樣的朋友，明明人在高雄，天天騎摩托車頂著大太陽做著普通的業務工作，但是兩個人下班以後，卻可以一起沉浸假裝自己是「高尚的外國人」，繼續用破碎的英文單字，在高雄過著水土不服的每日。

學語言固然很好，但是請別沒事把自己弄得更自卑。幫自己的品味升級，並不需要嘴上動不動掛著英文單字。

有學習的心當然可貴，但是不要為了錯誤的原因而學習。人生苦短，為了錯誤的原因而花了半輩子在學英文，結果英文也沒學好，也沒有變成自己夢想當中那個可以自由思考、心量寬大的人，這樣的人生豈不是太倒楣了？

我時常聽到有人從日本旅行回來後說，日本人素質不錯，就是英文太差。

從德國回來的人抱怨，路標做得太差勁，差勁在哪兒？因為都沒有英文。

法國人？太驕傲了，用英語問路，當地人都故意用法語回答。

但是卻沒有人提出來一個明顯的事實，這是一個廣大多元的世界，不是一個英語的世界，為什麼日本人英文不好不行？為什麼德國非在自己的國家裡做英語路標不可？法國人說法語，錯在哪裡？用英文好不好，來決定一個人程度好不好，可能只有華人的家長才會這麼想吧？

但是英文好的人果真就會得到我們的尊重嗎？也不盡然。菲律賓為了漁船事件跟台灣有衝突時，台灣媒體就說菲律賓用英語優勢，在網路世界企圖主導國際輿論、打壓台灣。自己吃了虧說不清楚，沒有自己反省，竟然怪起人家英文比你好。

學英語不等於國際化，那些饒富興味，持之以恆地在生活當中，學習著台語、客語、越南語、印尼語、泰語、菲律賓語，甚至緬甸語的人，想必你們對自己作為一個在台灣社會生活的人，以及自己在世界上的位置充滿自信。讓我向你們的頭腦清晰，致上最高的敬意。

★本文作者褚士瑩，摘自大田出版《1年計畫10年對話：預約10年後的自己，需要年年實踐與更新（實現目標暢銷版）》。

「你下定決心新的一年開始，要改變10個壞習慣，學好英文，存錢，交新朋友⋯你今年要比去年更好，但每年計畫老是NG，重來、失敗、無法實現⋯。這本書分享我如何擬定讓生命發生改變的計畫；我的計畫，不會是你的計畫，但把你的目標個人化數量化，完成機率大大改變。每年給自己一份不失敗的生活提案，5年後，10年後你會發現，意想不到的禮物太美妙。現在的我，已經活成自己了嗎？生活是一條看不見盡頭的道路，但我們可以與自己對話，親手建造10年後的自己！」