用「時間管理」來計劃常失敗？他顛覆「效率」：不是把行程排滿

▲效率、時間管理是很多人追求的事，但若不了解自己的節奏、真正想做的是，行程塞再滿也沒意義。（圖／pixabay）



文／褚士瑩

摘自／大田出版《1年計畫10年對話》

今年要完成的十件事，第一件事就是：決定今年到底要完成哪十件事。「那還不簡單！」我似乎已經聽到很多人用鼻孔發出不以為然的聲音。但是請等一下。你真的知道今年應該要完成什麼事嗎？如果覺得這麼簡單的話，為什麼以前的「新年新希望」都半途而廢、無疾而終？

●量身訂做的時間管理

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很多人總是問我，如何做時間管理的，為何感覺上總是很有效率，能夠同時做好很多事情，但我都很誠實地告訴他們，其實我並沒有做時間管理，只是傾聽自己內心的聲音，一直一直地去做我最想做的事情，而且努力做好，如果是不想做的事情，也很有效率地做好，最後應該也不會有什麼好結果吧？

所謂的「效率」或是「時間管理」並不是一件不分尺碼、誰穿都合身的衣服，我還記得以前念中學的時候，英文課本裡面有一課講的是「Efficiency Expert（效率專家）」，（內容來自《Cheaper by the Dozen》一整打比較便宜）這本一九四八年出版的自傳，作者Frank B. Gilbreth, Jr. 跟Ernestine Gilbreth Carey，回憶他們的效率專家父母Frank Bunker Gilbreth及 Lillian Moller Gilbreth在美國新澤西州將十二個孩子帶大所發生的種種趣事，書名來自每次有人問他爸爸，為什麼一口氣生那麼多孩子的時候，在工廠擔任效率專家的父親總是會說：「因為一次買一整打比較便宜！」

這本原著一九五○年還翻拍成電影，現在已經不記得詳細的內容了，但當時幼小的心靈就覺得這個課文中的爸爸很扯，我唯一記得最清楚的是，他爸爸扣釦子的時候，都從下往上扣，這樣只要三秒鐘，因為如果從上往下扣的話，要花七秒鐘，當時我只覺得：當到這種家長的孩子真是太不幸了。

出了社會以後，我還真遇到過這種爸爸，有一次在演講之後，有個中年男人拿著他幫全家規劃的暑假自助旅行行程要我看（其實是拿來向我炫耀），一看到洋洋灑灑的規劃，我整個人就快昏厥過去了，因為這個爸爸規劃全家去東京的行程，細瑣到從車站走到天空之樹兩分鐘，往上看一分鐘，然後坐電梯到幾樓半分鐘⋯⋯我忍不住看他身旁的妻子跟兒子，都愁眉苦臉的，我一點也不怪他們。

「如果沒有完全按照時間，多拖延一分鐘他都會生氣，因為爸爸什麼都算得剛、剛、好。」兒子偷偷私下跟我說。「嗯，我也覺得不要去比較好。」我也偷偷小聲在他耳邊說。

作為一個生性有點隨便的人，完全沒有辦法忍受把人當作機器，所以對於能夠夜以繼日、年復一年在生產線上，不用動腦子只要不斷重複做一個動作，而且覺得這樣的人生很不錯的人，我實在很難以理解，因為無論老闆付我多少錢，我大概都無法喜歡這樣的生活吧？因為我相信時間管理可以不用是一種機械式的訓練，而是一種個人生活風格的延伸。



●是否聽到了自己的生活節奏

比如說此時此刻的我，經過十九天在泰國、緬甸的連續工作後，拖著疲倦的身軀、跳上離開曼谷的長途巴士，然後換上快艇，到一個我喜歡的島上，給自己四天時間潛藏在無干擾的自然裡，第一天完全休息，只想著十年後的自己想成為什麼樣的人。第二天整理該結案的文件單據報告，知道自己什麼都不欠。然後留兩天規劃接下來的一個月。通常到了第四晚我已經精神飽滿，胸中充滿愉悅，迫不及待要回到城市，躍躍欲試。感覺上這樣比每上班五天、然後週休二日，更適合我生命的節奏，每個人本來就都不大一樣，有人喜歡清晨四點早起，有人只喜歡上夜班，傾聽自己內在的韻律，才能把日子過好。

巴西亞馬遜河支流的皮拉哈族人的文化之所以動人，並不是因為他們有著超級複雜的智慧系統，而是因為族人的天真，反映在生活跟語言的各方面。比如族人黃昏告別不說晚安，而說：「別睡，這裡有蛇！」關懷提醒彼此要小心，他們每次睡覺，一次不超過兩小時，一天僅睡約四小時，因此夜半的森林裡，總是傳來打鼓、唱歌的熱鬧聲音，這樣的自然文化讓我有機會思考，或許這才是最自然、最合理的時間安排，因為人類的嬰兒，不也都是累了就睡覺，不累就醒來嗎？

無論是大自然裡的野生動物，或是人類豢養在家裡的貓狗，也都還繼續遵循著這樣合理的自然規律，是從什麼時候開始，人類規定自己白天就要醒著，晚上就要睡覺，一天只能睡一次，一次就要睡六到八小時，比這個數字少就是失眠，比這個數字高就是嗜睡？

正因與其他人類隔絕，跟大自然為伍的皮拉哈人，不覺得特別要在晚上睡覺，也才有幸能繼續最自然的生活規律，挑戰我們現代人往往自以為是的「常識」。

這樣說起來簡單極了，但不信的話，每個週一早上八點鐘站在忙碌的捷運站月台，仔細去看那一張一張上班族的臉吧，就不難發現，其實大部分的現代都市人，並不知道自己其實不需要按照Mr. Efficiency「效率先生」規定的節奏來生活，那些總是只會嘆氣說「沒辦法」的人，或許只是還不懂得傾聽自己生命的聲音罷了。

▲把行程表塞滿，不一定等於有效率。（圖／pixabay）



●效率的定義：做真正想做、值得做的事

與其有著像機器一樣的高效率，我相信更重要的，是具備能夠傾聽自己生命的能力，或許這解釋了為什麼社會上會有那麼多其實並不想做學問、也不想教書的博士，或是空有專業、但是目光呆滯的上班族。

我雖然沒有念博士的耐性，也沒有專業的才能，可是我總有著非常想要做好的事情，像是源源不絕的燃料，推動著我面帶微笑、欣然向前。

真正的效率，是餵養、豐富生命，去做真正想做、值得做的事。因為一口氣買整打或許比較便宜沒錯，但是一點都不想要的東西，即使一個都嫌多啊！

如果我能把自己當作一個皮拉哈人，決定列一張清單在今年的十二個月想要完成的事情，那會是什麼呢？這是我試列的清單：

我要去一個沒有去過的新地方旅行。

我喜歡航海，我今年也還要去航海。

我要繼續穩定地存錢，為未來老後做準備。

我想要用住在緬甸茵萊湖上的茵達（Intha）族人將荷花纖維捻成的珍貴手工絲線，製作成一條兩公尺見方的完美披肩。

我要多花時間跟重要的家人、朋友相處，目標是這一年內成為對十個人的生命有特別意義的人。

我想為緬甸北部戰亂中的克欽邦做一點事，雖然還不知道自己能做什麼。

雖然我沒有運動員的技巧，但是我想要擁有運動選手的態度跟活力。

我要訓練自己差勁的記憶力，這一年盡量別遺失東西。

我想學一門新的手工技藝，可能是木工，或是比較容易隨身攜帶的手作技術。

我要找到一個可以作為標竿的對象，以他為業師（mentor），當成接下來這一年努力的目標。

這張清單，很顯然是針對我一個人設計的，對於別人可能毫無意義，因為這本來就是我想要完成的事，跟別人沒關係啊！

★本文作者褚士瑩，摘自大田出版《1年計畫10年對話：預約10年後的自己，需要年年實踐與更新（實現目標暢銷版）》，原文篇名〈今年我要跟錢握手當好朋友〉。

「你下定決心新的一年開始，要改變10個壞習慣，學好英文，存錢，交新朋友⋯你今年要比去年更好，但每年計畫老是NG，重來、失敗、無法實現⋯。這本書分享我如何擬定讓生命發生改變的計畫；我的計畫，不會是你的計畫，但把你的目標個人化數量化，完成機率大大改變。每年給自己一份不失敗的生活提案，5年後，10年後你會發現，意想不到的禮物太美妙。現在的我，已經活成自己了嗎？生活是一條看不見盡頭的道路，但我們可以與自己對話，親手建造10年後的自己！」