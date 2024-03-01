闖紅燈見警怕酒駕露餡　騎士直接撞上去！結局超展開

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿成（化名）去年6月間騎車闖紅燈，被執勤警員抓包，由於他騎車前喝了一點酒，擔心挨罰酒駕，竟騎車衝撞警員；所幸警員及時閃開，沒有受傷。然而，經過酒測，阿成的酒測值並未達標，最終反而因為觸犯妨害公務執行罪，被高雄地院法官判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿成擔心酒駕被抓包，拒檢還騎車衝撞警員，反而吃上妨害公務官司。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿成去年6月3日傍晚6時許騎乘機車外出，行經高雄市前鎮區瑞隆路與武營路口時，因為闖紅燈被正在執行勤務的警員撞見，警員立即吹口哨及使用指揮棒，示意他停車受檢。

但阿成因為當日下午有喝一點酒，擔心酒駕被抓，竟不理會警員的指示，反而騎車撞上去。所幸警員及時閃開，並未因此受到傷害。

事後經過酒測，阿成的酒測值並未超標，他卻因為拒檢還衝撞警員，被檢方依妨害公務罪起訴。高雄地院法官認為，阿成是智識成熟的成年人，卻藐視國家公務員公權力的正當執行，行為實有不該，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依妨害公務執行罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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