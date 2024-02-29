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社會 社會焦點 保障人權

小黃路邊等客被公車叭40秒　運將氣炸1動作挨罰2000元

記者黃翊婷／綜合報導

運將阿興（化名）去年1月間在高雄市某路段與公車司機發生行車糾紛，他不滿被按喇叭，竟趁著等紅燈時跑去敲公車門，上車後當著乘客們的面罵出三字經。雖然阿興事後辯稱沒有罵髒話，但公車行車記錄器清楚錄下雙方爭執過程，最終，高雄地院法官依公然侮辱罪判處阿興罰金2000元，得易服勞役2日。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿興因停等客人被公車司機按喇叭。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年1月19日晚間10時許在高雄市某路段與公車司機發生行車糾紛，因當眾氣罵三字經挨告；他到案之後辯稱，雙方確實發生行車糾紛，但沒有罵三字經，「我是覺得他（公車司機）白目」。

不過，高雄地院法官檢視公車的行車記錄器畫面，發現當時車上有不少乘客，公車停等紅燈之後準備起步，因為路邊停著一輛計程車無法前進，於是司機先按了一聲喇叭（2秒），接著又長按喇叭並慢慢前進，在計程車打方向燈駛離的過程中，司機仍持續按喇叭，時間共40秒。

證據畫面中，公車繼續往前行駛，又遇到紅燈，沒想到阿興竟在這個時候跑來敲公車門，司機一開門，他上車就先罵出一句三字經，接著解釋剛才是在路邊等客人、自己也很不願意，還伸手摸了一下方向盤上的喇叭抱怨「你就嗶一下就好」，理論了一陣子才下車。

法官認為，從證據畫面中可知，阿興原本是在路邊停等客人，因為不滿公車司機按喇叭，才會上前理論，並當著公車乘客的面前罵出三字經，他事後僅憑空言否認，顯然與事實不符，因此不採信他的說詞，考量到他是因為不滿被長按喇叭，一時情緒失控而做出上述行為，最終依公然侮辱罪判處罰金2000元，得易服勞役2日，全案仍可上訴。

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