約8千元啪啪「進去再出來」妹子跑了　男忍5個月反擊

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）去年5月間透過包養網站結識網友阿偉（化名），兩人相約以8000元為報酬前往摩鐵開房間，沒想到阿偉只是出去一下再返回，小花就跑了；5個月之後，小花又以同樣方式想約人碰面，結果被阿偉認出，立刻報警逮人。高雄地院法官審理後，依詐欺取財罪判處小花拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲小花趁著阿偉離開房間的空檔，自行落跑。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花2023年5月30日透過包養網站結識阿偉，兩人聊了一下之後，她便以8000元為報酬，約阿偉前往摩鐵開房間；同日晚間他們先是約在某超商會面，再由阿偉開車前往附近的摩鐵。

抵達摩鐵之後，小花要求阿偉先支付現金8000元，接著藉口手機忘在車上，請阿偉幫忙拿一下，她便趁機落跑。等到阿偉返回時，發現房間內空無一人，這才驚覺受騙。

不過，小花得手一次之後並未就此罷手，2023年10月1日她又以同樣方式想約人見面，結果被阿偉認出來，立刻報警逮人。

高雄地院法官認為，小花已經是成年人，卻不思以正當途徑賺錢，反而透過非法手段牟取私利，行為確實不該，考量到她已經坦承犯行，但並未返還得手的8000元，也沒有進行任何賠償，最終依詐欺取財罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。