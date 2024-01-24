軍人偷吃人妻被抓包　抗議「求償金額比她多70萬」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓軍人2022年10月間透過同事介紹認識蕭姓人妻，兩人進而發展出不正當男女交往關係，結果被蕭女的丈夫抓包，因此吃上官司。雖然蔡男承認與蕭女交往，也發生過親密行為，但不滿人夫對他的求償金額比對蕭女多70萬，最終經高雄地院法官審理，他被判應賠償人夫30萬元較為適當。

▲蔡男與蕭女交往，遭女方丈夫提告求償100萬元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

人夫在判決書中主張，蔡男是在2022年10月間透過軍中同事介紹認識他的妻子蕭女，蔡男明知妻子已婚，仍發展出不正常的男女交往關係，他直到2023年2月間才知情，後來妻子自認無法面對家人，夫妻倆便在2023年4月間離婚，這件事情讓他深感屈辱，憤而決定對蔡男提告求償100萬元。

蔡男則辯稱，他確實曾與蕭女交往，但一切都是蕭女先主動示好，人夫事後僅向蕭女求償30萬元，卻對他求償100萬元，況且蕭女也承認是為了「報復丈夫」才會做出這件事情，所以蕭女應負擔的責任應該比他還要高。

高雄地院法官認為，蔡男承認曾與蕭女交往，交往期間發生過親密行為，此舉確實侵害到人夫的配偶權益，不過，求償金額的部分應該考慮到實際加害情形、雙方身分地位、經濟狀況等因素，從現有證據看來，蕭女與蔡男交往是雙方互有情意，只是蕭女挑明直述，經衡量之後，最終判蔡男應賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。