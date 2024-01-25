人夫自曝「在外遇到愛」想離婚　正宮偷查勤下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓人妻因為丈夫自曝在外面認識一名女子，想要跟她離婚，因而懷疑丈夫外遇，於是在2022年8月間偷偷翻拍丈夫的手機LINE訊息，結果反遭丈夫提告。雖然陳女堅稱不是「無故」翻拍，但還是被高雄地院法官依無故竊錄他人非公開言論罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。

▲陳女懷疑丈夫外遇，偷偷「查勤」丈夫的手機，卻害自己吃上官司。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳女因為懷疑丈夫與其他女子發生婚外情，2022年8月17日趁著丈夫就寢時，拿走丈夫未上鎖的手機，瀏覽LINE對話訊息，並用自己的手機翻拍對話內容，接著以翻拍照片為證，對丈夫及「小三」提告。

丈夫挨告之後才曉得陳女偷拍的事情，氣得反過來將妻子告上法院。陳女辯稱，她是因為丈夫自曝在外面認識一名女子，想要跟她離婚，因而懷疑丈夫外遇，才會去檢查丈夫的手機並翻拍LINE對話，並非「無故」翻拍。

然而，高雄地院法官認為，手機內容均屬於個人生活私密領域所留下的個人活動資料，即便夫妻之間有互負忠貞的義務，也不應允許夫妻之一方因「懷疑」另一方外遇，就可以隨意瀏覽手機內的全部資料，以便搜索證據。

法官接著表示，考量到本案陳女是因為懷疑丈夫外遇，一時失慮才會觸法，犯罪動機尚屬情有可原，主觀惡性輕微，她過去也沒有前科，犯後態度尚知悔悟，最終依無故竊錄他人非公開言論罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並禁止對她的丈夫實施家庭暴力，全案仍可上訴。

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