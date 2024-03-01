前瞻計劃花大錢清淤　台南環盟：水源區國土破壞政府不管？

▲前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華等人爆料白河水庫自來水保護區（農牧用地）有不法整地開發，要求政府不要前瞻計劃花大錢清淤，但水源區國土破壞政府確漠視不管。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華表示，近日又接獲白河水庫自來水保護區（農牧用地）有不法整地開發，上星期親自前往，發現確有大面積不法整地破壞水土，故與台南市環境聯盟常務理事黃安調召開記者會揭露不法，要求政府不要前瞻計劃花大錢清淤，但水源區國土破壞政府確漠視不管。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，2018年立法院通過8年8800億前瞻計畫預算，行政院同年核定前瞻基礎建設計畫--水環境建設 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段，總預算編列上限為17.5億元，預算主要用於解恢復白河水庫原有效庫容(原有效庫容為 2,253.2 萬 m 3 (總庫容 2,509.3 萬 m 3 ))，而於 2017 年 12 月施測白河水庫總庫容僅 1,018 萬 m 3，約為原總 庫容之 41%。

陳椒華表示，白河水庫水源因暴雨導致水庫淤積，除清淤外，亦要防止水源區不當開發。今天揭露違法開發處位於白河區關子嶺段89-45號、94-1,94-2等地號，違法開發面積超過3公頃。而現場告示牌只有45平方公尺申請資材室的簡易水保計畫，為何申請45平方公尺，不法整地卻是超過數十倍，台南市政府與水利署坐視不管?

台南市環境保護聯盟常務理事黃安調表示：紫雲殿仙祖廟，位於白河水庫集水區，而白河水庫與烏山頭水庫都是《法定的特定水土保持區》。

依水保法第16條第一、二款規定，水庫集水區為特定水土保持區；第18條第一款規定，特定水土保持區，應由縣市管理機關，擬定長期水土保持計畫，報請直轄市主管機關層轉或逕請中央主管機關核定實施之；第19條第一款第一項，水庫集水區，以涵養水源，防治沖蝕、山崩地滑、土石流，淨化水質、維護自然生態環境重點。第二款又規定：經畫定為水土保持區之各類地區，區內《禁止任何開發行為》…。

黃安調又指出：該廟開發地目為《森林區之農牧用地》，理該為農作、農舍、農產、畜牧、養殖、水源保護、水土保持、採取土石暨林業與休閒使用。

綜如上述，目前該廟之開發工程，顯已違背相關法令；何況，白河水庫之長年淤滿已剛清淤完畢，爰建請核准開發之市水保局，儘速抑止其開發行為。