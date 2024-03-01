快訊／偷車嫌撞死警前就先撞死人！重機騎士身分曝

▲簡男撞進八堵分駐所前，先撞死一名黃牌重機騎士。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆一名34歲簡姓男子2月29日深夜在澳底漁港竊走貨車，再衝入八堵分駐所，導致24歲男警蘇昱鴻不幸殉職，怎料在抵達派出所前，簡男在萬瑞快速道路西向16K處先追撞一輛黃牌重機，導致38歲的劉姓騎士摔落邊坡重傷不治，初步了解，劉男為公路總局基隆第一工務段承包的消防查報員，全案將移請基隆地檢署指揮偵辦。

初步了解，簡男深夜8時前往澳底漁港，趁車主正在附近出漁獲時，將貨車偷偷開走，一路橫衝直撞，沿台2線上台62線萬瑞快速道路開往基隆，結果在西向16公里處撞到一輛黃牌重機，導致騎士摔出護欄，跌落邊坡，警消獲報到場緊急將其送醫搶救後，仍傷重不治，而騎士身分為38歲劉姓男子，職業為公路總局基隆第一工務段承包的消防查報員。

但簡男在撞到人後持續仍繼續行駛，直到10時許失控撞入八堵分駐所，結果撞死正在值班的24歲男警蘇昱鴻，24歲廖姓女警也受到輕傷，而簡男在事後棄車逃逸，闖入鐵軌，最終遭台鐵4248次區間車撞擊，當場死亡。

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